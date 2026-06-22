پیکر مرحوم حجت‌الاسلام علی شجاع، از روحانیون انقلابی و مسئولان سابق نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالرضا، امروز در بیرجند تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پیکر این روحانی مجاهد پس از مراسم تشییع، در روستای تقی‌آباد شهرستان خوسف و در جوار گلزار برادر شهیدش، شهید غلامحسین شجاع، به خاک سپرده شد.

مرحوم حجت‌الاسلام علی شجاع پس از تحمل یک دوره بیماری در سن ۷۲ دار فانی را وداع گفت.

از جمله مسئولیت‌های این عالم وارسته می‌توان به مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در تیپ مردم‌پایه سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی، جانشین نماینده ولی‌فقیه در لشکر پنج نصر و سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی اشاره کرد.



شهید پاسدار غلامحسین شجاع، برادر مرحوم، نیز سال ۱۳۶۲ و در سن ۲۵ سالگی در منطقه عملیاتی مهران بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) نیز در پیامی ارتحال عالم ربانی و رزمنده دفاع مقدس حجت‌الاسلام علی شجاع را تسلیت گفتند.



در بخشی از این پیام آمده است: این عالم بزرگوار سال‌ها با مسئولیت نمایندگی ولی فقیه در تیپ انصارالرضا(ع) و نیز مسئول نمایندگی ۷۷ لشکر خراسان و قرارگاه ثامن‌الائمه (ع) در انجام مأموریت‌های هدایت معنوی و سیاسی مجموعه زحمات بسیاری کشید.

وی در هشت سال دفاع مقدس به عنوان روحانی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل نقش خود را به زیبایی ایفا کرد.

این ضایعه را به محضر علما و روحانیون خراسان جنوبی، مردم غیور استان، بیت محترم ایشان و فرزندان و خاندان وابسته تسلیت عرض می‌کنیم.