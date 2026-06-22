به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ ذوالفعلی‌نژاد مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان گفت: در حال حاضر ۳۶۰ مددجو در دوره‌های سوادآموزی، انتقال و تحکیم نهضت سوادآموزی مشغول آموزش هستند.



وی افزود: ۲۶۵ زندانی در مقاطع متوسطه اول و دوم تحصیل می‌کنند و ۱۴ زندانی نیز در مقاطع دانشگاهی ادامه تحصیل می‌دهند. همچنین پس از دهه اول محرم، یکی از دانشجویان زندان مرکزی کرمان با همکاری دانشگاه باهنر از رساله خود دفاع خواهد کرد.



ذوالفعلی‌نژاد با اشاره به اهمیت توانمندسازی زندانیان بیان کرد: زندانیان با همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی در بیش از ۶۰ رشته در دوره‌های حرفه‌آموزی و مهارت‌آموزی شرکت می‌کنند.



وی ادامه داد: سال گذشته ۵ هزار و ۶۵۰ زندانی در دوره‌های مهارتی شرکت کردند و ۳ هزار و ۸۶۰ نفر موفق به دریافت گواهینامه مهارت شدند؛ گواهینامه‌هایی که بدون درج نام زندان صادر شده است.



مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان کرمان گفت: اکنون ۳ هزار و ۲۰۲ زندانی در کارگاه‌های داخل و خارج از زندان با حمایت بنیاد تعاون زندانیان و انجمن حمایت زندانیان مشغول به کار هستند.



وی همچنین با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک قضایی افزود: ۹۷ درصد دادرسی‌ها در زندان‌های استان به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.



ذوالفعلی‌نژاد درباره اجرای طرح پابند الکترونیکی نیز گفت: در حال حاضر ۵۶۸ زندانی با استفاده از پابند الکترونیکی، خارج از زندان و در محل کار یا منزل خود تحت نظارت الکترونیک قرار دارند.



وی خاطرنشان کرد: از زمان اجرای طرح پابند الکترونیکی در استان کرمان تاکنون ۳ هزار و ۶۴۲ زندانی از این امکان استفاده کرده‌اند.