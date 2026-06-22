به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ظفر محمدی در نشست با اصحاب رسانه به تشریح آخرین وضعیت طرح «خاوران ۲» پرداخت و اظهار کرد: این موضوع نزدیک به ۳۰ سال مطرح بود و مشکلات متعددی داشت که باعث شده بود تعیین تکلیف آن به تعویق بیفتد.

وی گفت: با همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، این طرح وارد مرحله ابلاغ و اجرای نهایی شده است. از اواخر سال ۱۴۰۳ که در این مسئولیت قرار گرفتم، چندین جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد. در همان مقطع با همکاری معاونت استانداری، مدیرکل امور شهری و سایر دستگاه‌ها، بخشی از مشکلات برخی تعاونی‌ها از جمله آموزش و پرورش، پالایشگاه، نیروی انتظامی، دارایی، موتوژن و جامعه اسلامی کارگران بررسی و حل شد.

محمدی با اشاره به اینکه حدود ۶ هزار نفر خریدار در این طرح وجود دارند گفت: موضوع در شورای تأمین استان نیز مطرح شد و نظر همه دستگاه‌ها بر این بود که مشکل باید حل شود و تمامی دستگاه‌ها نیز همراهی کردند.

وی ادامه داد: پس از برگزاری بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی، موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی مطرح شد و در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ الحاق اراضی مربوطه به تصویب رسید تا مراحل بعدی طی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی افزود: پس از آن، موضوع در کارگروه‌های تخصصی و کمیسیون ماده پنج بررسی شد و در ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ به این کمیسیون ارسال شد و در نهایت ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ تصویب شد تا برای ابلاغ و اجرا اقدام شود.

وی گفت: در ادامه برخی دستگاه‌های نظارتی نیز وارد بررسی موضوع شدند و بخشی از مسائل اداری باقی مانده، از جمله در حوزه جهاد کشاورزی، مورد رسیدگی قرار گرفت. دیوان محاسبات کل کشور نیز با توجه به طولانی شدن این پرونده طی ۳۳ سال، بر لزوم تعیین تکلیف آن تأکید کرد.

محمدی بیان کرد: با توجه به برخی ایرادات مطرح شده از سوی دستگاه‌های نظارتی، بار دیگر موضوع در شورای تأمین استان مطرح شد و تصمیم بر این شد که ابلاغ طرح برای اجرا انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: برای نظارت بر اجرای کار نیز یک گروه چهار نفره متشکل از نمایندگان دیوان محاسبات، دادستانی، اداره اطلاعات و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد تا روند اجرای طرح را به صورت دقیق رصد کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی گفت: اکنون مشکلات «خاوران ۲» حل شده و پرونده آن برای انجام مراحل و تذکرات لازم به شهرداری ارجاع شده است تا اقدامات اجرایی در چارچوب ضوابط شهری انجام شود.