در نشست امروز کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس، کلیات طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه یکم تیر ماه) با حضور اکثریت اعضای این کمیسیون تشکیل جلسه داد. این نشست که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و کارشناسی از مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح این طرح، به تشریح این طرح پرداخته و توضیحات لازم را در خصوص این طرح به اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس ارائه کرد.

در ادامه نشست، نیز اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس، به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص این طرح پرداخته و پیشنهاداتی را در خصوص طرح مذکور ارائه کردند. در پایان نشست، اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس با کلیات این طرح موافقت کرده و مقرر شد جزییات آن جهت بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شود.