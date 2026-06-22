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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد: تمدن ری، بهعنوان یکی از کهنترین کانونهای تمدنی ایران، باید در نظام آموزشی کشور بازنمایی شود و همه ظرفیتهای وزارت میراثفرهنگی نیز در خدمت احیای جایگاه تاریخی، فرهنگی و زیارتی این شهر قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نشست مشترک ، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) امروز با محوریت توسعه همکاریهای مشترک، احیای ظرفیتهای تمدنی شهرری، مرمت و صیانت از بافت تاریخی، توسعه گردشگری زیارتی و معرفی دستاوردهای علمی و فرهنگی آستان برگزار شد.
سیدرضا صالحیامیری در این نشست ، از آمادگی کامل این وزارتخانه برای توسعه همکاریهای راهبردی با آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) خبر داد و با اعلام آمادگی کامل وزارت میراثفرهنگی برای گسترش همکاریها با آستان حضرت عبدالعظیم(ع) گفت : هیچ مرزی برای همکاری میان وزارت میراثفرهنگی و آستان وجود ندارد و تمام ظرفیتهای این وزارتخانه در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری، سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها در خدمت این مجموعه ارزشمند قرار خواهد گرفت.
وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با تجلیل از فعالیتهای فرهنگی، علمی و مدیریتی انجامشده در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، اقدامات صورتگرفته در این مجموعه را الگویی موفق از مدیریت منسجم، مبتنی بر برنامهریزی و دارای رویکرد فرهنگی دانست و افزود : آنچه امروز در این مجموعه مشاهده میشود، حاصل سالها تلاش هدفمند، برنامهریزی دقیق و نگاه عمیق فرهنگی است که میتواند بهعنوان نمونهای موفق در سطح ملی معرفی شود.
غفلت تاریخی در معرفی تمدن ری
صالحی امیری بخش مهمی از سخنان خود را به جایگاه ممتاز شهرری در تاریخ و تمدن ایران اختصاص داد و گفت: در ادبیات تاریخی کشور، درباره تمدنهای هخامنشی، ساسانی و صفوی سخن بسیار گفته شده ، اما به تمدن ری کمتر توجه شده است؛ در حالیکه ری از کهنترین کانونهای تمدنی ایران با هویتی مستقل و ریشهدار به شمار میرود.
وی افزود : زمانی که تهران هنوز شکل نگرفته بود، ری یکی از مهمترین مراکز تمدنی، فرهنگی و سیاسی ایران محسوب میشد و اگر امروز از هویت تاریخی تهران سخن میگوییم، این هویت ریشه در تاریخ و تمدن ری دارد. تهران بدون پشتوانه تاریخی ری، بخش مهمی از شناسنامه تمدنی خود را از دست خواهد داد.
وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر ضرورت جبران این غفلت تاریخی، گفت : بازتعریف جایگاه ری در حافظه تاریخی ایرانیان، نیازمند اقداماتی جدی و هدفمند در حوزههای پژوهش، آموزش، فرهنگسازی و تولید محتوا است.
تمدن ری باید در نظام آموزشی کشور بازنمایی شود
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اهمیت آموزش هویت تاریخی به نسل جدید گفت : دانشآموزان ایرانی باید تمدن و هویت تاریخی خود را بشناسند. همانگونه که در بسیاری از کشورهای جهان آموزش مؤلفههای تمدنی از سنین پایه آغاز میشود، در ایران نیز باید ظرفیتهای تمدنی شهرری و سایر مراکز تاریخی کشور در کتابهای درسی و منابع آموزشی انعکاس یابد.
وی افزود: تحقق این هدف مستلزم همکاری مشترک وزارت آموزشوپرورش، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و نهادهای فرهنگی است تا تمدن ری در قالب کتاب، پایاننامه، پژوهشهای دانشگاهی و محتوای آموزشی به نسل آینده منتقل شود.
دستاوردهای علمی آستان در سطح ملی معرفی شود
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای علمی و پژوهشی آستان حضرت عبدالعظیم(ع)، گفت: حجم و کیفیت فعالیتهای علمی این مجموعه بسیار ارزشمند است و نباید صرفا در محدوده آستان باقی بماند.
وی افزود : دانشنامهها، پژوهشهای حدیثی، آثار علمی و فرهنگی و دستاوردهای دانشگاهی این مجموعه باید در سطح ملی و دانشگاهی معرفی شود تا پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور از این ظرفیت ممتاز بهرهمند شوند.
وزیر میراثفرهنگی پیشنهاد کرد دستاوردهای علمی آستان در نشست رؤسای دانشگاههای کشور ارائه و زمینه بهرهگیری از این آثار در متون آموزشی و پژوهشی فراهم شود.
احیای روایت تاریخی قطار دودی
صالحیامیری به جایگاه تاریخی قطار دودی اشاره کرد و گفت: نخستین قطار شهری ایران با هدف تسهیل زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) راهاندازی شد و این رویداد بخشی مهم از تاریخ حملونقل و گردشگری زیارتی کشور محسوب میشود.
وی افزود: احیای روایت تاریخی قطار دودی، برگزاری نمایشگاه اسناد و بررسی امکان بازآفرینی این میراث ارزشمند، میتواند در معرفی بهتر جایگاه تاریخی و تمدنی ری نقش مؤثری ایفا کند.
ضرورت بازنگری در ساختار مدیریتی میراثفرهنگی ری
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به گستره کمنظیر آثار تاریخی و ظرفیتهای تمدنی شهرری گفت : این منطقه به دلیل برخورداری از حجم زیاد آثار تاریخی، قابلیتهای گسترده گردشگری و سرمایه انسانی ارزشمند، نیازمند توجه ویژه و ساختاری مدیریتی متناسب با ظرفیتهای خود است.
صالحی امیری تاکید کرد: از غرب تا شرق ری و از ورامین تا شهریار، مجموعهای غنی از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی وجود دارد که باید در قالب برنامهای جامع، یکپارچه و آیندهنگر مورد توجه قرار گیرد.
توسعه زیرساختهای زیارتی و علمی در آستان حضرت عبدالعظیم(ع)
در ادامه این نشست، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، گزارشی تفصیلی از اقدامات انجامشده طی بیش از چهار سال گذشته ارائه کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی قاضیعسکر با اشاره به تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام در آستان گفت: در سالهای اخیر، پروژههای متعددی شامل تکمیل صحنها و شبستانها، مرمت و بازسازی بخشهای مختلف حرم، تکمیل گنبد امامزاده طاهر، بازسازی رواق حضرت ابوالفتوح رازی و ساماندهی فضاهای زیارتی به سرانجام رسیده است.
وی توسعه مسیرهای دسترسی زائران، افزایش ظرفیت خدماترسانی، احداث شبستان حضرت زهرا(س) و ایجاد فضاهای مناسب برای برگزاری مراسم مذهبی را از دیگر اقدامات شاخص این دوره برشمرد.
گسترش خدمات درمانی و فعالیتهای فرهنگی
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به توسعه خدمات درمانی در منطقه گفت: پروژه احداث بیمارستان ۴۰ تختخوابی آستان آغاز شده و همزمان ظرفیت مراکز درمانی موجود نیز توسعه یافته است.
وی همچنین از بهرهبرداری مرکز دیالیز آستان خبر داد و افزود : این مرکز به دلیل نیاز گسترده منطقه، با حداکثر ظرفیت در حال خدمترسانی است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی قاضیعسکر با بیان اینکه رویکرد آستان صرفا عمرانی نبوده است، گفت : فعالیتهای فرهنگی و معرفتی همواره در اولویت قرار داشته و امروز تقریبا هر شب برنامههای متنوع آموزشی، دینی و فرهنگی در حرم مطهر برگزار میشود.
ری؛ کانون راهبردی گردشگری زیارتی و فرهنگی
تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) ، شهر ری را یکی از مهمترین قطبهای گردشگری مذهبی و فرهنگی کشور توصیف کرد و گفت: وجود بارگاه حضرت عبدالعظیم(ع)، دهها بقعه متبرکه، برج طغرل، چشمهعلی، آثار تاریخی متعدد و پیشینه تمدنی چند هزار ساله، ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه گردشگری در این منطقه ایجاد کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی قاضیعسکر از اجرای طرحهای گردشگری، توسعه مراکز اقامتی، احداث زائرسرا، ساخت هتل و برنامهریزی برای راهاندازی موزه ری و مرکز عرضه صنایعدستی خبر داد و بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک با وزارت میراثفرهنگی برای تحقق این اهداف تاکید کرد.
وی همچنین آمادگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را برای مشارکت در طرحهای مشترک در حوزههای گردشگری، مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای فرهنگی و معرفی ظرفیتهای تمدنی شهرری اعلام کرد.