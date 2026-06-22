به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ «همه با هم و متحد گوش بفرمان رهبریم»؛ این پیام ملت مبعوث شده در حسینیه‌ای به وسعت ایران است که بیش از سه ماه از میدان داری آنها می‌گذرد؛ ملتی که وحدت و همبستگی را رمز پیروزی می‌دانند.

مردم جان فدای اراک با حضور در یکصد و سیزدهمین سنگر دفاع از ولایت و مقاومت، عهدشکنی‌های پی‌درپی را نشانه درماندگی دشمن دانستند و ضمن حمایت از مردم مظلوم لبنان و محکومیت نقض آتش‌بس، خواستار پاسخ قاطع و بازدارنده به عهدشکنی دشمن شدند.