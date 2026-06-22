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آتشسوزی در پناهگاه حیات وحش قراویز با تلاش محیطبانان شهرستانهای سرپلذهاب و قصرشیرین مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع آتشسوزی در پناهگاه حیات وحش قراویز، محیطبانان شهرستانهای سرپلذهاب و قصرشیرین به همراه نیروهای پاسگاه محیطبانی قراویز بلافاصله برای انجام عملیات اطفای حریق وارد عمل شدند.
کیانوش احسانیپور افزود: این آتشسوزی که صبح آغاز شده بود و به دلیل شرایط اقلیمی و وجود مواد سوختنی در منطقه، با سرعت زیادی گسترش یافت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب تصریح کرد: محیطبانان پس از حدود دو ساعت و نیم تلاش مستمر موفق شدند آتش را به طور کامل مهار کنند
احسانیپور با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی، بر آمادگی محیطبانان برای حفاظت از زیستگاههای طبیعی و مقابله با حوادث مشابه تأکید کرد.