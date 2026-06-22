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در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، ۶ هزار و ۳۵۰ نفر از نیروهای خدمات شهری در سه شیفت کاری برای نظافت عمومی شهر آمادهباش هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد گفت: این آماده باش با اولویت خیابانهای منتهی به حرم مطهر از جمله خیابانهای امام رضا (ع)، شیرازی، نواب، طبرسی، اندرزگو و شهید هاشمینژاد انجام میشود که ۲ هزار نفر از پاکبانان در این محدوده مشغول خدمترسانی خواهند بود.
یعقوبی افزود: تعداد۲۴ دستگاه انواع ماشینآلات تخصصی و حمل پسماند به صورت معین در خیابانهای منتهی به حرم مطهر فعالیت خواهند داشت، شب قبل از برگزاری مراسم خیابانهای منتهی به حرم مطهر با استفاده از ۱۲ دستگاه تانکر فشار قوی شستوشو خواهد شد.
وی با اشاره به اکران ۴۸۰ عدد سانلایت (المان خورشیدی) با متن مرتبط گفت: در این ایام همچنین ۶۰ هزار متر طول از ریسههای نصب در خیابانهای سطح شهر به ویژه خیابانهای منتهی به حرم مطهر به رنگ قرمز در آمده است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد افزود: به منظور افزایش رفاه زائران و مجاوران سه هزار و ۹۹۰ چشمه سرویس بهداشتی در سطح شهر مشهد فعال است که از این تعداد ۶۴۹ چشمه در خیابانهای اطراف حرم مطهر هستند، در صورت نیاز، امکان افزایش ۳۲۲ چشمه سرویس بهداشتی پرتابل در محلهای ضروری به ظرفیتهای بهداشتی محدوده پیرامونی حرم مطهر وجود دارد.
یعقوبی گفت: در روزهای تاسوعا و عاشورا تعداد ۲۰۰ نفر نیرو و ۳۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز برای رفع سد معبر آمادهباش خواهند بود.