پخش زنده
امروز: -
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تداوم تأمین کالاهای اساسی و آمادگی کامل برای خدماترسانی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به تداوم تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: ذخایر استراتژیک گندم در وضعیت مطلوب قرار دارد و روند تأمین و توزیع آرد و نان در روزهای تعطیل و ایام پیشرو بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
سید محمد جعفری در جلسه شورای مدیران ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه تأمین پایدار کالاهای اساسی از اولویتهای اصلی این مجموعه است، افزود: با توجه به افزایش ورود مسافران در روزهای پایانی هفته و ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، تمامی ظرفیتهای موجود برای تأمین نیاز مردم و مسافران بهکار گرفته شده است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل زنجیره تأمین گندم، آرد و نان در استان تصریح کرد: ذخایر استراتژیک گندم مازندران در وضعیت مطلوبی قرار دارد و برنامهریزی لازم برای تأمین مستمر نیاز استان انجام شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: کارخانجات آرد استان در ایام تعطیل فعال هستند و شرکتهای حملونقل و توزیع نیز بدون وقفه وظیفه تأمین و توزیع آرد مورد نیاز نانواییها را در سطح استان بر عهده دارند.
جعفری با بیان اینکه خدمترسانی در حوزه تأمین نان و کالاهای اساسی تعطیلبردار نیست، گفت: تمامی بخشهای زنجیره تأمین در حالت آمادهباش قرار دارند تا مردم و مسافران بدون هیچگونه دغدغهای به مایحتاج ضروری خود دسترسی داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای پرداخت مطالبات گندمکاران افزود: از استاندار مازندران، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بهدلیل پیگیریهای مستمر در این زمینه قدردانی میکنیم و این اقدامات نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان دارد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در پایان با تقدیر از تلاش کارکنان این مجموعه و عوامل اجرایی خرید تضمینی گندم گفت: همکاران ما با تلاش شبانهروزی در حال اجرای عملیات خرید تضمینی گندم هستند و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان ایفا میکنند.