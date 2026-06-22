در راستای تقویت ارتباط نظام‌مند میان پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و بنیاد ملی پویانمایی و با هدف شناسایی، احصا و اولویت‌بندی مسائل، نیازها و مطالبات پژوهشی حوزه پویانمایی و نیز ارائه پیشنهادهای علمی برای پشتیبانی از سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میز تخصصی مطالعات پویانمایی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نخستین نشست این میز تخصصی با حضور رئیس پژوهشگاه، مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی و اعضای میز در پژوهشگاه برگزار شد.

کیارش زندی، امیرمحمد دهستانی، محمدعلی صفورا، هانیه سادات سرکی، فرخ یکدانه و علی عزیزی اعضای میز تخصصی مطالعات پویانمایی هستند و دبیری این میز را حسین حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، بر عهده دارد.

در این نشست، حسین میرزایی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، با تأکید بر اهمیت پویانمایی به‌عنوان یکی از عرصه‌های راهبردی صنایع فرهنگی، بر ضرورت شکل‌گیری شبکه‌ای از همکاری‌های علمی و پژوهشی در این حوزه تأکید کرد و گفت: «میز تخصصی مطالعات پویانمایی باید فراتر از ظرفیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عمل کند و از مشارکت سایر مراکز علمی و پژوهشی کشور بهره‌مند شود. به عنوان نمونه، در صورت نیاز به توسعه آموزش‌های تخصصی پویانمایی در دانشگاه‌ها، می‌توان از طریق تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زمینه‌های لازم را فراهم کرد.»

وی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات را هاب مطالعات فرهنگ، هنر، رسانه و ارتباطات دانست و افزود: «تاریخ، فرهنگ، ادبیات و هنر ایران سرمایه‌های ارزشمند ملی هستند و باید از این ظرفیت‌ها بیش از پیش برای ارتقای جایگاه کشور در عرصه‌های فرهنگی و هنری بهره گرفت.»

در ادامه، ناصر جاهدنیا، مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی، ضمن قدردانی از اقدام پژوهشگاه در راه‌اندازی این میز تخصصی، به برخی چالش‌های موجود در حوزه پویانمایی اشاره کرد و گفت: «در زمینه شناخت مخاطبان پویانمایی و رصد مستمر ذائقه و نیازهای آنان با خلأهای جدی مواجه هستیم. امیدواریم تشکیل این میز تخصصی زمینه لازم را برای انجام مطالعات علمی و کاربردی در این حوزه فراهم کند.»

اعضای میز تخصصی مطالعات پویانمایی نیز در ادامه نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های هنرصنعت پویانمایی ایران را بررسی کردند. احیای همایش ملی پویانمایی، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در نشست‌ها و برنامه‌های علمی، تدوین نقشه مسائل حوزه پویانمایی، توجه به اقتصاد و بازار پویانمایی، ارتقای نظام سیاست‌گذاری، بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر آینده این صنعت، نسبت پویانمایی با هویت ایرانی، مخاطب‌شناسی، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان، مطالعه تجربه‌های جهانی و تقویت کاربست نتایج پژوهش‌ها در فرآیندهای اجرایی، از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

شناسایی، رصد و تحلیل روندها، تحولات، فرصت‌ها و چالش‌های ملی و بین‌المللی حوزه پویانمایی و ارائه گزارش‌های سیاستی، راهبردی و آینده‌نگرانه، مشارکت در طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی و مطالعات کاربردی، ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با زیست‌بوم پویانمایی کشور و ارائه مشاوره‌های تخصصی برای ارتقای ظرفیت‌های تولید، توزیع، آموزش، نوآوری و توسعه محتوای فرهنگی و هویت‌محور، از جمله مأموریت‌ها و وظایف این میز تخصصی به شمار می‌رود.