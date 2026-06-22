به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از فراخوان مشمولان متولد ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ برای تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی خبر داد و گفت: همه مشمولان یادشده موظفند مطابق با قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی، وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.

سرهنگ الیاس خوبانی افزود: مشمولانی که در مهلت تعیین شده نسبت به مشخص کردن وضعیت خود اقدام نکنند، غایب محسوب شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیت‌های اجتماعی از جمله ممنوعیت استخدام، عدم امکان دریافت وام، عدم دریافت مستمری از سازمان‌ها و ممنوعیت صدور پروانه کسب مواجه خواهند شد.

مشمولان میتوانند با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) در محل سکونت خود، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خویش اقدام نمایند