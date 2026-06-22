مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)؛
فراخوان مشمولان متولد ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ برای تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از فراخوان مشمولان متولد ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ برای تعیین تکلیف خدمت وظیفه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از فراخوان مشمولان متولد ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ برای تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی خبر داد و گفت: همه مشمولان یادشده موظفند مطابق با قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی، وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.
سرهنگ الیاس خوبانی افزود: مشمولانی که در مهلت تعیین شده نسبت به مشخص کردن وضعیت خود اقدام نکنند، غایب محسوب شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیتهای اجتماعی از جمله ممنوعیت استخدام، عدم امکان دریافت وام، عدم دریافت مستمری از سازمانها و ممنوعیت صدور پروانه کسب مواجه خواهند شد.
مشمولان میتوانند با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) در محل سکونت خود، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خویش اقدام نمایند