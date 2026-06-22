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شهردار منطقه ۲ در نشست «قرارگاه ایران پیروز» ضمن تأکید بر همافزایی حداکثری دستگاههای آموزشی برای میزبانی از شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، از بهرهگیری از تمامی ظرفیت مدارس این منطقه برای اسکان و خدماترسانی به زائران با رویکرد جهادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صالحی شهردار این منطقه در جلسه «قرارگاه ایران پیروز» که با حضور رئیس آموزشوپرورش و مدیران مدارس منطقه برگزار شد، گفت: باتوجهبه جدول زمانبندی مراسم که شامل دو شب وداع در مصلای حضرت امام (ره) در روزهای سیزدهم و چهاردهم، و مراسم تشییع در روز پانزدهم از سهراه تهرانپارس تا میدان آزادی است، تمامی توان اجرایی منطقه برای خدماترسانی در این بازه زمانی چهارروزه بسیج شده است.
وی با بیان اینکه روز پانزدهم، نقطه اوج حضور مردم و حساسترین زمان برای مدیریت جمعیت است، افزود: تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی از سوگواران با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود و مشارکت مدارس پیشبینی شده است؛ در این مسیر، همراهی و سخاوت مدیران مدارس در اختیار قراردادن فضاهای آموزشی، توفیقی ارزشمند برای خدمترسانی به مردم است.
وی افزود: در حال حاضر هماهنگیهای لازم برای اسکان سوگواران در مساجد، حسینیهها، اماکن ورزشی صورتگرفته و با مشارکت آموزشوپرورش، آمادهسازی مدارس نیز در دستور کار قرار دارد.
شهردار منطقه در پایان با اشاره به برخی دغدغههای عملیاتی از جمله مدیریت تأمین آب برای زائران، از تمامی عوامل اجرایی خواست تا با نگاهی فراتر از محدودیتهای موجود، با رویکرد جهادی نسبت به حل چالشهای احتمالی اقدام کنند تا مراسمی در شأن و باشکوه هرچهتمامتر برگزار شود.