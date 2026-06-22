مهلت ارسال آثار به دومین همایش ملی «دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین» تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، دکتر کمال اکبری، دبیر همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین، از تمدید فراخوان همایش تا پایان مرداد ماه خبر داد و گفت: در پی درخواست‌های مکرر پژوهشگران و اساتید و به دلیل شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته، تصمیم گرفته شد که مهلت ارسال ارسال مقالات تمدید شود تا فرصت بیشتری به علاقمندان و صاحب‌نظران برای مشارکت در همایش داده شود.

دکتر اکبری ادامه داد: مهلت ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه همایش تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است و علاقمندان و پژوهشگران همچنان می‌توانند چکیده‌های مقلات خود را مرتبط با محور‌های همایش ارسال کنند.

وی افزود: همچنین مهلت ارسال متن کامل مقالات تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شده است.

دبیر همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین گفت: علاوه بر آن، بخش ویژه‌ای با عنوان «رسانه و جنگ تحمیلی سوم» به محور‌ها و موضوعات همایش افزوده شده است.

دکتر اکبری افزود: آثار ارسالی در این قسمت به صورت مقاله و فیلم‌جستار قابل دریافت است.

وی ادامه داد: علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ همایش به نشانی اینترنتی iribuni.ac.ir مراجعه کنند

گفتنی است همایش ملی «دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین» آذر ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.