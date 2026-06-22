عضو هیأت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از اجرای برنامه‌ای راهبردی برای احیای بافت‌های تاریخی اردکان خبر داد و گفت: این شهر با تکیه بر ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و مشارکت نهاد‌های محلی، به نمونه‌ای موفق از بازآفرینی پایدار شهری تبدیل شده است.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، عضو هیأت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهر اردکان را یکی از نمونه‌های موفق بازآفرینی شهری مبتنی بر هویت تاریخی و گردشگری دانست و از اجرای برنامه‌ای سه‌ساله برای توسعه این شهر خبر داد.

مجید روستا با بیان اینکه بازآفرینی شهری فراتر از نوسازی کالبدی است، گفت: هدف اصلی این رویکرد، احیای سرزندگی اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بازگرداندن هویت تاریخی به محلات ارزشمند شهری است.

وی افزود: برای شهر اردکان با جمعیتی حدود ۱۶ هزار نفر و ظرفیت میزبانی سالانه نزدیک به پنج میلیون گردشگر، نقشه راهی عملیاتی تدوین شده که هم‌اکنون در مراحل اجرایی قرار دارد.

عضو هیأت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در قالب این برنامه، ایجاد و فعال‌سازی چهار مرکز توسعه محله به‌عنوان کانون‌های اجتماعی و فرهنگی شهر در دستور کار قرار گرفته است.

روستا هدف از این اقدام را احیای هسته‌های مرکزی محلات و تقویت فعالیت‌های اجتماعی در بافت‌های تاریخی عنوان کرد.

وی همچنین از اجرای طرح‌های ساماندهی رودکنارها خبر داد و گفت: این طرح ها با هدف توسعه فضاهای عمومی، ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش جذابیت‌های گردشگری دنبال می‌شود.

به گفته وی، طرح‌های بهسازی منظر شهری شامل نماسازی، جداره‌سازی و ارتقای روشنایی معابر نیز همزمان در حال اجراست تا امنیت، زیبایی و زیست‌پذیری محلات افزایش یابد.

روستا با اشاره به راهبردهای اقتصادی شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت زمین‌های شهری به‌عنوان پشتوانه مالی طرح‌ها، زمینه تأمین پایدار منابع و کاهش وابستگی به اعتبارات دولتی را فراهم کرده است.

وی نقش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و ذی‌نفعان محلی را در پیشبرد طرح ها بسیار مؤثر دانست و گفت: هم‌افزایی میان نهادهای محلی و ملی موجب تسریع در اجرای برنامه‌های بازآفرینی شده است.

عضو هیأت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر مسئولان و نمایندگان منطقه نیز در تبدیل مطالبات مردمی به پروژه‌های اجرایی نقش مهمی داشته است.

روستا خاطرنشان کرد: تجربه اردکان نشان می‌دهد که با همگرایی ظرفیت‌های محلی و حمایت‌های هدفمند ملی، بافت‌های ناکارآمد شهری می‌توانند به فرصت‌هایی ارزشمند برای توسعه پایدار تبدیل شوند.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل طرح های در دست اجرا، اردکان به الگویی موفق در حوزه بازآفرینی گردشگرمحور و توسعه مبتنی بر هویت تاریخی در کشور تبدیل شود.