همزمان با هفته قوه قضاییه، مسلم زارع رئیس دادگستری شهرستان قرچک، ساسان غلامی دادستان شهرستان و جمعی از کارکنان اداری و قضایی با حضور در گلزار شهدای گمنام زیباشهر، ضمن قرائت فاتحه و اهدای گل، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.

خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه این برنامه، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهید سلطانی و شهید میرزایی از شهدای جنگ تحمیلی سوم، با آنان دیدار و گفت‌ و گو کردند. به گزارشدر ادامه این برنامه، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهید سلطانی و شهید میرزایی از شهدای جنگ تحمیلی سوم، با آنان دیدار و گفت‌ و گو کردند.

مسئولان قضایی شهرستان قرچک در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از صبر و ایثار خانواده‌های معظم آنان، بر تداوم راه شهیدان، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و خدمت‌رسانی عادلانه و صادقانه به مردم تأکید کردند.

این برنامه‌ها در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده‌های معظم ایثارگران، به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد.