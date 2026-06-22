به مناسبت هفته قوه قضاییه؛
تجدید میثاق مسئولان قضایی قرچک با آرمانهای شهدا
همزمان با هفته قوه قضاییه، مسلم زارع رئیس دادگستری شهرستان قرچک، ساسان غلامی دادستان شهرستان و جمعی از کارکنان اداری و قضایی با حضور در گلزار شهدای گمنام زیباشهر، ضمن قرائت فاتحه و اهدای گل، با آرمانهای والای شهدا تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
در ادامه این برنامه، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان با حضور در منزل خانوادههای معظم شهید سلطانی و شهید میرزایی از شهدای جنگ تحمیلی سوم، با آنان دیدار و گفت و گو کردند.
مسئولان قضایی شهرستان قرچک در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از صبر و ایثار خانوادههای معظم آنان، بر تداوم راه شهیدان، پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و خدمترسانی عادلانه و صادقانه به مردم تأکید کردند.
این برنامهها در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدا و تکریم خانوادههای معظم ایثارگران، به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد.