سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ، در دیدار با معاون غذا و ادویه وزارت صحت عامه این کشور ، بر گسترش همکاری‌ها در زمینه بهبود نظام ارزیابی داروها ارتقای کیفیت خدمات سلامت تأکید کرد.

گسترش همکاری های ایران و افغانستان در زمینه دارو و بهداشت

گسترش همکاری های ایران و افغانستان در زمینه دارو و بهداشت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از کابل: این دیدار میان مولوی حمدالله زاهد، معاون غذا و ادویه این وزارت با علی‌رضا بیکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل انجام شد.

در این دیدار، دو طرف بر موضوعاتی، چون ارتقای کیفیت خدمات سلامت، تقویت همکاری‌ها میان دو کشور، بهبود روند ثبت و ارزیابی دارو‌ها و محصولات سلامت محور، تضمین کیفیت دارو‌های وارداتی و تولیدی، و همچنان افزایش ظرفیت‌های تخصصی کادر‌های بهداشت و درمان تأکید کردند.

همچنین در جریان این گفت‌وگوها، بر اهمیت شریک‌سازی تجارب میان نهاد‌های بهداشت و درمان افغانستان و ایران و توسعه برنامه‌های مشترک در بخش صحت تأکید صورت گرفت.

در پایان این دیدار، طرفین بر ادامه و توسعه همکاری‌ها، اجرای برنامه‌های مشترک و تحکیم روابط دوجانبه در بخش سلامت میان دو کشور تأکید کردند.

افغانستان و ایران در سال‌های اخیر همکاری‌های گسترده‌ای در بخش صحت، از جمله واردات دارو، آموزش کادر‌های طبی و تبادل تجارب تخصصی داشته‌اند.

با توجه به وابستگی بخش بزرگی از بازار دارویی افغانستان به واردات، همکاری در زمینه تضمین کیفیت و نظارت بر محصولات سلامت محور از اهمیت ویژه برخوردار است