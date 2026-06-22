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در نشست اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر کشور، ضمن قدردانی نمایندگان از اقدامات وزارت کشور در جنگ تحمیلی اخیر، موضوع اختصاص اعتبار به شهرداریها و دهیاریها و حمایت ویژه از سازمان مدیریت بحران، رفع مشکلات مرزبانیها مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اسکندر مومنی وزیر کشور و معاونان این وزارت خانه، ظهر امروز (دوشنبه یکم تیرماه) در محل وزارت کشور برگزار شد.
در این نشست که جانشین وزیر در امور مجلس، معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور حضور داشتند، گزارشی از اقدامات این وزارت خانه در زمان جنگ رمضان و پسا جنگ توسط مسئولان این وزارت خانه ارائه شده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز به بیان دیدگاه های خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداختند.
محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست به بیان عملکرد وزارت کشور در جنگ تحمیلی اخیر گفت: خوشبختانه وزارت کشور بعنوان وزارت خانه مادر توانست ساماندهی بسیار خوبی در موضوع مایحتاج مردم و هماهنگ کردن دستگاهها داشته باشد تا مردم در تهیه مواد غذایی و سوخت و سایر مایحتاج دچار مشکل نشوند.
وی افزود: از طرفی نیز بحث ساماندهی حوزههای انتخابیه و پیگیری موضوع فرمانداریهای ویژه و رسیدگی ویژه به وضعیت برخی از فرمانداریها و بخشداریها که با مشکلاتی مواجه هستند، باید مورد اهتمام جدی وزارت کشور باشد.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم تاکید کرد: خوشبختانه وزارت کشور آمادگی لازم را در برگزاری انتخابات شوراهای کشور داشت و هیات مرکزی نظارت نیز در ایام جنگ و بعد از جنگ جلسات مداومی را برای پیشبرد امور برگزار کرده و پای کار بود. البته در بحث تجمیع انتخاباتها نیز لازم است وزارت کشور اهتمام جدی برای این امر داشته باشد تا موضوع دو سال یک انتخابات به خوبی در کشور رعایت شود.
جوکار اضافه کرد: البته وزارت کشور کمک بسیاری در موضوع انتخابات شوراها، تشکیل سازمان ملی مهاجرت و تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران داشت و امیدواریم که این اقدامات برکات بسیاری را بهمراه داشته باشد.
در ادامه نیز نمایندگان عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس به بیان دیدگاههای خود در خصوص اقدامات وزارت کشور پرداخته که اهم این موضوعات؛ موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس، موضوع تبدیل روستاهای واجد شرایط به شهر، پیگیری موضوع ساختار و وظایف فرمانداریهای ویژه و پیگیری وضعیت حقوق و مزایای پرسنل وزارت کشور بود.
همچنین موضوع اختصاص اعتبار به شهرداریها و دهیاریها و حمایت ویژه از سازمان مدیریت بحران، رسیدگی به مرزبانیها و استانهای مرزی همچنین اصلاح روند اجرایی در وزارت کشور بخصوص در استانداری ها، فرمانداریها و بخشداریها در این نشست مطرح شد.
اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در نشست با وزیر کشور و معاونان این وزارت خانه، موضوع ضرورت بهره گیری وزارت کشور از نیروهای کیفی سایر ارگانها در امور اجرایی استانداری ها، فرمانداریها و بخشداری ها، ضرورت راهبری اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و ضرورت بازنگری در طرح تقسیمات کشور و به روز رسانی تجهیزات در استانها را نیز مطرح کردند.
بحث بازسازی اماکن تخریب شده در جنگ تحمیلی اخیر بویژه در مرزها، نظارت بر عملکرد شوراهای تامین، ضرورت تعامل استانداریها و فرمانداریها با نمایندگان مجلس، نظارت استانداران بر مدیران کل استانی و رسیدگی به وضعیت راههای روستایی و موضوع گازرسانی همچنین ضرورت ساماندهی کمبود نیرو در وزارت کشور نیز در این نشست مطرح شد.
البته موضوع رتبه بندی شهرداری ها، بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور، ضرورت استفاده از مرزهای رسمی کشور و ضرورت آسیب شناسی موضوع کمبود نیرو در وزارت کشور در این نشست مطرح گردید.
در پایان بعد از خواستهها و نظرات اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، مدیران اجرایی حاضر در نشست، پاسخهای لازم را ارائه کرده و در نهایت وزیر کشور نیز قول مساعد داد که موارد مطروحه در اسرع وقت پیگیری و اجرایی شود.
همچنین در ادامه این نشست وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با توجه به گستردگی مسائل مطرحشده و ضرورت بررسی تخصصیتر موضوعات بر برگزاری نشستهای تکمیلی در آینده تأکید کردند. /