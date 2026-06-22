در نشست تخصصی بازآفرینی شهری استان گلستان، مسئولان ملی و استانی بر اجرای یک برنامه چهارساله برای ساماندهی محلات هدف تأکید کردند و از افزایش چشمگیر اعتبارات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع طرح‌ها خبر دادند.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، نشست تخصصی بررسی اولویت‌های بازآفرینی شهری استان گلستان با حضور مسئولان ملی، استانی و شهرداران شهرهای مختلف استان برگزار شد و در آن اجرای برنامه‌ای چهارساله برای پیگیری مطالبات و نیازهای بازآفرینی به تصویب رسید.

در این نشست، مسائل مربوط به بافت‌های فرسوده، محلات کم‌برخوردار و نیازهای زیرساختی شهرهای استان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای تسریع در اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری مطرح شد.

معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای استان گلستان گفت: مطالبات مطرح شده از سوی شهرداری‌ها پس از اولویت‌بندی در قالب برنامه‌های سال ۱۴۰۵ و یک نقشه راه چهارساله دنبال خواهد شد.

یداله آقایی افزود: تمرکز اصلی این برنامه‌ها بر ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف و مناطق کم‌برخوردار خواهد بود و اجرای طرح‌ها بر پایه مطالعات کارشناسی انجام می‌شود.

وی به برخی محلات هدف در گرگان از جمله محتشم و انجیراب اشاره کرد و گفت: برای این مناطق برنامه‌های ویژه‌ای در دست تدوین است که اجرای آن‌ها نیازمند تکمیل مطالعات تخصصی از سوی شهرداری‌هاست.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان نیز در این نشست از رشد شش برابری اعتبارات بازآفرینی شهری در شش شهر استان خبر داد.

سیدمحمد حسینی گفت: تخصیص حدود ۲۲۰۰ تن قیر برای اجرای طرح های بازآفرینی در سال جاری در مراحل نهایی قرار دارد و به‌زودی در اختیار شهرداری‌ها قرار خواهد گرفت.

وی همچنین اقدام شهرداری گرگان در اعمال تخفیف کامل صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده را گامی مؤثر در نوسازی شهری دانست و افزود: تاکنون حدود هفت هزار پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده استان صادر شده است.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی نیز بازآفرینی شهری را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه مناطق محروم عنوان کرد و خواستار افزایش حمایت‌های مالی از شهرداری‌های استان شد.

رمضانعلی سنگدوینی بر بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی برای اجرای طرح های شهری تأکید کرد و گفت: حمایت از شهرهای کم‌برخوردار باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تأمین منابع مالی طرح‌ها تأکید کرد.

عبدالرضا گلپایگانی گفت: بر اساس قانون، ۱۰ درصد اراضی الحاقی به محدوده شهرها باید به حوزه بازآفرینی شهری اختصاص یابد و شهرداری‌ها می‌توانند از این ظرفیت برای پیشبرد پروژه‌های خود استفاده کنند.

وی همچنین از تداوم حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران در تأمین قیر و پشتیبانی از طرح‌های نوسازی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند بهسازی و توانمندسازی محلات هدف در گلستان شتاب بیشتری بگیرد.