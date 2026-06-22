به گفته کارشناسان، جایگزینی چراغ‌های LED به‌جای چراغ‌های قدیمی جاده‌ای می‌تواند مصرف برق را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حدود ۹۰ درصد از روشنایی ۲۲۱ هزار کیلومتر جاده‌های کشور همچنان بر پایه چراغ‌های قدیمی و گازی با مصرف بالای انرژی تأمین می‌شود؛ چراغ‌هایی که به گفته کارشناسان، علاوه بر مصرف حدود ۲۸۰ وات برق، بخش قابل توجهی از انرژی را نیز هدر می‌دهند و هر دو سال یک‌بار نیاز به تعویض دارند.

در این چراغ‌های قدیمی که عمدتاً در محور‌های جاده‌ای به‌کار گرفته شده‌اند، کنترل و پخش نور به‌صورت استاندارد انجام نمی‌شود و بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اتلاف انرژی دارند.

در مقابل، نسل جدید چراغ‌های LED به‌عنوان جایگزینی کم‌مصرف و بهینه معرفی شده‌اند که علاوه بر کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف برق، تا حدود ۱۰ سال عمر مفید دارند و امکان تنظیم دقیق زاویه تابش نور با استفاده از لنز‌های مخصوص را نیز فراهم می‌کنند.

آقای سلیمی، تولیدکننده چراغ‌های LED جاده‌ای، در این زمینه گفت: با اصلاح ساختار روشنایی در یک مسیر جاده‌ای با هزار چراغ، بیش از ۷۰۰ هزار کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی در مصرف برق حاصل می‌شود که معادل تأمین روشنایی حدود ۲۸۰۰ واحد مسکونی است.

وی افزود: در طراحی این محصولات از بدنه‌های مخصوص دفع حرارت، درایور‌های الکترونیکی و لنز‌های کنترل پخش نور استفاده می‌شود تا بهره‌وری روشنایی به حداکثر برسد.

حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به ظرفیت تولید داخل اظهار کرد: در مازندران حدود ۳۸۰ هزار چراغ پرمصرف قابلیت جایگزینی با نمونه‌های LED را دارد و برنامه‌ریزی برای این تبدیل در دستور کار قرار گرفته است.

این تولیدکننده همچنین گفت: برای بهره‌وری کامل از چراغ‌های LED، نصب آنها باید در ارتفاع استاندارد انجام شود و به همین منظور تیر‌های برق فلزی در ارتفاع‌های مختلف نیز در مجموعه تولید می‌شود که سالانه حدود ۵۰۰ پایه از این محصولات ساخته می‌شود.

سلیمی در ادامه از تولید تابلو‌های برق صنعتی در این مجموعه خبر داد و افزود: این تابلو‌ها با قابلیت پایش لحظه‌ای جریان برق، نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت انرژی در صنایع دارند و با ذخیره‌سازی برق‌های سرگردان در خازن‌ها، امکان بازگشت آن به شبکه و مصرف بهینه را فراهم می‌کنند.

به گفته سلیمی، ترکیب فناوری روشنایی LED و سامانه‌های مدیریت هوشمند برق، این مجموعه را به الگویی در بومی‌سازی تجهیزات زیرساختی تبدیل کرده است.

صرفه‌جویی ۴۰ درصدی در مصرف انرژی به معنای آزادسازی هزاران مگاوات برق در مقیاس ملی است که می‌تواند در تأمین پایدار برق صنایع و منازل و کاهش خاموشی‌های ناخواسته نقش مؤثری داشته باشد.

گزارش از مهدی حسن پور