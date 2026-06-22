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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: با بهرهبرداری از مخازن جدید ذخیره آب، اجرای طرح رینگ آبرسانی و توسعه زیرساختهای انتقال و توزیع، استان یزد تابستان امسال را بدون قطعی آب سپری می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلال علمدار در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات گسترده این شرکت در حوزه تأمین و توزیع آب اظهار کرد: تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب استان یزد جذب شده و تلاش میشود این رقم تا پایان سال به حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه طرحهای مهم ذخیرهسازی آب در استان یزد به بهرهبرداری رسیده است، افزود: مخازن ۳۰ هزار مترمکعبی پردیس، ۱۵ هزار مترمکعبی خیرآباد و ۱۵ هزار مترمکعبی غدیر وارد مدار بهرهبرداری شدهاند. همچنین مخزن کوثر ویژه آبرسانی به حسنآباد نیز با وجود ادامه برخی عملیات اجرایی، برای استفاده شهروندان وارد مدار شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از پیشرفت دو طرح مهم دیگر خبر داد و گفت: مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی باغخان و مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی صفائیه در مراحل پایانی اجرا قرار دارند و پیشبینی میشود تا پایان سال به بهرهبرداری برسند. این مخازن نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه توزیع آب شهر یزد خواهند داشت.
علمدار با اشاره به اجرای طرح رینگ آبرسانی شهر یزد تصریح کرد: تاکنون حدود ۸۰ کیلومتر از این طرح اجرا شده و مناقصات بخشهای باقیمانده نیز در حال انجام است. اجرای این طرح موجب متعادلسازی فشار آب در نقاط مختلف شهر و رفع بخش زیادی از مشکلات گذشته شده است.
وی با تأکید بر پایداری منابع تأمین آب استان یزد خاطرنشان کرد: در حال حاضر با استفاده از آب انتقالی و منابع زیرزمینی، مشکلی در تأمین آب شرب استان وجود ندارد و تمامی برنامهریزیهای لازم برای عبور از فصل گرم سال صورت گرفته است.
مدیرعامل آبفای یزد همچنین به نوسازی شبکههای فرسوده اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰ درصد شبکه توزیع آب استان یزد فرسوده است که در چارچوب برنامه هفتم توسعه، امسال بیش از ۱۰۰ کیلومتر از این شبکه اصلاح شده است؛ رقمی که از تعهدات پیشبینیشده نیز فراتر رفته و این روند در سال آینده ادامه خواهد یافت.
علمدار در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح توسعه شبکه فاضلاب شهر یزد اشاره کرد و افزود: این طرح با مشارکت کنسرسیومی از شرکتهای بزرگ کشور در حال اجراست و شامل احداث حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب و ارتقای تصفیهخانههای استان یزد میشود تا علاوه بر تکمیل زیرساختهای شهری، زمینه تأمین آب مورد نیاز صنایع از محل پساب تصفیهشده نیز فراهم شود.
وی با اشاره به روند اجرای پروژه فاضلاب یزد گفت: طی بیش از دو دهه گذشته تنها حدود ۳۰ درصد شبکه فاضلاب شهر اجرا شده بود، اما با شتاب گرفتن عملیات اجرایی در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از این پروژه به بهرهبرداری رسیده و روند تکمیل آن با سرعت بیشتری ادامه دارد.