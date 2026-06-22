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مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران از انجام موفقیتآمیز تعمیرات اساسی یکی از واحدهای توربین توربوکمپرسور تأسیسات تقویت فشار گاز این منطقه عملیاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی زارع گفت: در این تعمیرات اساسی، تمام بخشهای اصلی توربین شامل مجموعه محورهای کمپرسور هوا، بخش تولید توان، محفظه احتراق، سامانههای کنترلی، محرکها و سنسورهای مرتبط بهطور کامل باز شده است و پس از انجام بازرسیهای دقیق فنی، قطعههای مستعمل و فرسوده تعویض و تجهیزات مطابق استانداردهای عملیاتی بازسازی شد.
وی با اشاره به نقش حیاتی این تجهیزات در فرایند انتقال پایدار گاز افزود: توربینهای تأسیسات تقویت فشار گاز بهعنوان قلب تپنده کمپرسورهای انتقال گاز عمل میکنند و نقش تعیینکنندهای در حفظ فشار و استمرار جریان گاز در خطوط لوله دارند، ازاینرو انجام بهموقع تعمیرات اساسی و بازسازی این تجهیزات اهمیت ویژهای دارد.
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران تصریح کرد: با تکمیل تعمیرات اساسی هر چهار واحد توربین این تأسیسات، زیرساخت لازم برای بهرهبرداری ایمن، مطمئن و پایدار از این مجموعه حداقل برای ۱۵ سال آینده فراهم و آمادگی لازم برای استمرار انتقال گاز بیش از پیش تقویت شده است.
زارع با تأکید بر نقش توان داخلی در اجرای این عملیات گفت: بخش عمده فعالیتهای تعمیراتی، بازسازی قطعهها، بازرسیهای تخصصی و آمادهسازی تجهیزات با اتکا به دانش فنی، تجربه و توانمندی متخصصان داخلی و کارکنان منطقه انجام شده است که این موضوع افزونبر کاهش هزینهها و زمان تعمیرات، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی صنعت انتقال گاز کشور به شمار میآید.
وی با اشاره به آمادگی کامل تأسیسات تقویت فشار گاز این منطقه عملیاتی برای فصلهای پیشرو بیان کرد: اجرای برنامههای منظم تعمیرات پیشگیرانه و اساسی، نوسازی تجهیزات راهبردی و بهرهگیری از ظرفیتهای فنی داخلی سبب شده است تأسیسات تقویت فشار گاز منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران با حداکثر آمادگی عملیاتی، نقش خود را در پایداری شبکه انتقال گاز به بهترین شکل ایفا کند.