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بر اساس اعلام مؤسسه استنادی و پایش علموفناوری جهان اسلام ۱۱ دانشگاه ایرانی در رتبهبندی کیو اس ۲۰۲۷ قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی علویانمهر رئیس مؤسسه ISC گفت: بیست و سومین رتبهبندی جهانی کیو اس، در ژوئن ۲۰۲۶، با رتبهبندی بیش از ۱۵۰۰ مؤسسه جهان منتشر شد.
در رتبهبندی کیو اس ۲۰۲۷، برای پانزدهمین سال متوالی، مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) حائز رتبه اول شد و امپریال کالج لندن و دانشگاه استنفورد به صورت مشترک در رتبه دوم قرار گرفت.
۱۰ دانشگاه برتر جهان در رتبهبندی کیو اس ۲۰۲۷ در جدول شماره زیر قابل مشاهده است:
علویانمهر گفت: در رتبهبندی کیو اس ۲۰۲۷، تعداد ۱۱ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. دانشگاههای تهران با رتبه ۳۶۷، صنعتی شریف با رتبه ۳۹۰ و صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۸۳ رتبه اول تا سوم کشور را کسب کردند.
عملکرد دانشگاههای کشور در رتبهبندی جهانی کیو اس در سالهای مختلف در جدول زیر نشان داده شده است.
جایگاه دانشگاههای کشورهای اسلامی در رتبه بندی کیو اس ۲۰۲۷
رئیس مؤسسه ISC گفت: در این رتبه بندی تعداد ۲۷ کشور اسلامی با ۲۷۴ دانشگاه حضور داشتند. در میان کشورهای اسلامی کشور مالزی با ۳۲، ترکیه با ۲۵ و عربستان ۲۲ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را دارند.
تعداد دانشگاههای کشورهای اسلامی در این رتبه بندی در نمودار زیر قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: رتبهبندی کیو اس توسط مؤسسه Quacquarelli Symonds در کشور انگلستان صورت میگیرد و عملاً از سال ۲۰۱۰ بهصورت مستقل، دانشگاههای دنیا را مورد ارزیابی قرار میدهد. اطلاعات انتشارات علمی دانشگاهها در این رتبهبندی از پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) در بازه زمانی ۵ ساله و استنادات در بازه زمانی ۶ ساله محاسبه میشود.
شاخصهای مورد استفاده در رتبهبندی جهانی کیو اس ۲۰۲۷ در جدول زیر نشاندادهشده است.