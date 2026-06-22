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گروه تروریستی موسوم به بلوچ لبریشن آرمی (BLA) در بیانیهای اعلام کرده است : که طی ۱۰ روز گذشته ۲۶ حمله در مناطق مختلف ایالت بلوچستان انجام داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از اسلام آباد، بر اساس این ادعا، این حملات شامل هدف قرار دادن پایگاه ها، ایستهای بازرسی، کاروانهای نظامی و همچنین مسیرهای مواصلاتی و پلها بوده است.
این گروه مدعی شده است که در جریان این عملیاتها، در مجموع ۳۰ نفر از نیروهای نظامی پاکستان کشته و شماری دیگر زخمی شدهاند، همچنین از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و زیرساختها خبر داده است.
در بیانیه همچنین آمده است که این درگیریها و حملات در مناطق «پنجگور»، «قلات»، «مستونگ»، «کویته»، «نوشکی»، «کیچ»، «سوراب» و «خضدار» انجام شده است.
این گروه همچنین مدعی شده است که در برخی حملات، پلها و مسیرهای مواصلاتی نیز تخریب شده و ایستهای نظامی برای ساعتهایی تحت کنترل نیروهای آنها قرار گرفتهاند.
در ادامه بیانیه آمده است که عملیاتها با هدف اعمال «محاصره اقتصادی» علیه دولت پاکستان و مختل کردن مسیرهای حملونقل و تدارکاتی انجام شده است.
گزارشهای ارائهشده از سوی این گروه بهصورت مستقل قابل تأیید نیست و معمولاً آمار تلفات و میزان خسارات اعلام شده از سوی منابع رسمی با این ارقام متفاوت است.