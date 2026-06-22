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کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم ناپایداریهای جوی و احتمال رگبارهای پراکنده در برخی مناطق استان تا پایان هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی گفت: با شکلگیری جریانات خنک و مرطوب شمالی، امروز در سطح استان بهویژه سواحل جنوبی دریای خزر، هوایی نسبتاً خنک همراه با رگبارهای باران در بیشتر مناطق استان شاهد بودیم.
شعبانپور افزود: برای روز سهشنبه هرچند از شدت ناپایداریها کاسته میشود، اما همچنان احتمال رگبارهای پراکنده در برخی مناطق بهویژه نواحی غربی استان وجود دارد.
وی ادامه داد: روز چهارشنبه بهطور موقت شرایط جوی پایدار خواهد شد، اما از چهارشنبه شب تا شنبه هفته آینده با عبور متناوب امواج ضعیف و شرایط فصلی و اقلیمی منطقه، آسمان عمدتاً نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات احتمال افزایش ابر و رگبارهای پراکنده وجود دارد.
کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در مجموع تا پایان هفته جاری که مصادف با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی نیز هست، سامانه بارشی گستردهای که موجب بارشهای فراگیر در استان شود پیشبینی نمیشود.
وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریا برای امشب تا ظهر فردا مواج خواهد بود، اما از بعدازظهر بهتدریج با کاهش موج همراه میشود.