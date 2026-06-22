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رئیس اتاق اصناف ایران در مراسم روز ملی اصناف، که در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور و همراهی ریاست جمهوری در این آیین، گفت: اصناف همواره در کنار مردم ایستادهاند و امروز نیز با وجود فشارهای ناشی از رکود تورمی و تبعات جنگ تحمیلی، همچنان مسئولیت تأمین نیازهای جامعه را برعهده دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، قاسم نودهفراهانی، در این مراسم با گرامیداشت جایگاه فعالان صنفی کشور افزود: پس از جنگ رمضان و خسارات گستردهای که به دلیل تشدید رکود تورمی و همچنین تخریبهای فیزیکی بر پیکره اصناف کشور، بسیاری از واحدهای صنفی با شرایطی دشوار مواجه شدهاند؛ شرایطی که برای برخی از آنها حتی خطر ورشکستگی و خروج از چرخه فعالیت اقتصادی را به همراه داشته است.
وی افزود: در چنین فضایی، توجه به وضعیت اصناف و شبکه گسترده توزیع کالا و خدمات در کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. اصناف در طول دهههای گذشته و در تمامی بزنگاههای حساس تاریخی، از دوران دفاع مقدس گرفته تا بحرانهای اقتصادی، همهگیری کرونا، جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان، همواره در کنار مردم حضور داشتهاند و اجازه ندادهاند جریان تأمین کالا و خدمات در کشور متوقف شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش راهبردی این بخش در اقتصاد کشور بیان کرد: فعالان صنفی را میتوان افسران خط مقدم جبهه اقتصادی دانست؛ افرادی که در سختترین شرایط مسئولیت تأمین نیازهای روزمره مردم را بر عهده گرفتهاند. از این منظر، نقش اصناف صرفا یک نقش اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سازوکار تابآوری اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی گفت: امروز اصناف با مجموعهای از فشارهای مضاعف مواجه هستند. افزایش هزینههای تأمین کالا و مواد اولیه، آسیبهای ناشی از شرایط جنگی، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت منابع مالی، فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی را با دشواری همراه کرده است. با این حال، بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط تنها با تلاش، همت و ایستادگی صاحبان خود به فعالیت ادامه میدهند.
نودهفراهانی افزود: واقعیت آن است که طی سالهای اخیر حاشیه سود بسیاری از بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنفی به شکل محسوسی کاهش یافته است. هنگامی که هزینهها به صورت مستمر افزایش مییابد و فضای اقتصادی با نااطمینانی روبهرو میشود، منطق فعالیت اقتصادی نیز دچار اختلال خواهد شد. فعالیت اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که فعالان بازار بتوانند در فضایی قابل پیشبینی برای آینده خود برنامهریزی و سرمایهگذاری کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از اصناف افزود: تقویت سرمایه در گردش واحدهای صنفی یک ضرورت اساسی است؛ چرا که بدون توجه به این موضوع، بخش قابل توجهی از فعالان صنفی ناگزیر از خروج از چرخه فعالیت اقتصادی خواهند شد. شبکه اصناف و بازار به عنوان ستون اصلی توزیع کالا و خدمات در کشور و یکی از ارکان مهم تأمین معیشت مردم، نیازمند نگاه حمایتی و برنامهریزی دقیق در سطح سیاستگذاریهای کلان اقتصادی است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با تبعات جنگ و فشارهای تورمی دست و پنجه نرم میکند، لازم است بخش خصوصی و به ویژه اصناف در اولویت برنامههای حمایتی قرار گیرند. انتظار میرود دستگاههای مسئول از جمله بانکها، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط، با درک شرایط ویژه امروز، حمایت مؤثرتری از فعالان صنفی به عمل آورند.
وی افزود: تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی، تأمین سرمایه در گردش، بازنگری در سیاستهای مالیاتی، حمایتهای بیمهای و کمک به تأمین مواد اولیه از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ پایداری کسبوکارهای صنفی کمک کند. همچنین ضروری است در تصمیمات کلان اقتصادی و در تنظیم بودجه کشور، به موضوع حمایت از تولید، توزیع و تأمین مواد اولیه برای اصناف به طور جدی توجه شود و فضایی اقتصادی فراهم شود که برای فعالان بازار قابل پیشبینی باشد.
نودهفراهانی در پایان اظهار داشت: اصناف امروز نیز با وجود همه دشواریها، همچنان در میدان اقتصاد حضور دارند و برای تأمین نیازهای مردم و حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی کشور تلاش میکنند. مردم و اصناف بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هستند؛ مردمی که در سختترین شرایط پای کار ایستادهاند و فعالان صنفی که با همه محدودیتها چرخه تأمین و توزیع را زنده نگه داشتهاند. بیتردید باید قدر این ایستادگی را دانست و دست مردمی را که در این روزهای دشوار همراه اقتصاد کشور ماندهاند، به گرمی فشرد.