پست‌بانک ایران با دریافت مجوز‌های لازم از بانک مرکزی ایران و در راستای توسعه عدالت مالی و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات تخصصی بانکی، ارائه خدمات خرید و فروش ارز اسکناس را از ۳۱ خرداد سال جاری در شعب و باجه‌های بانکی روستایی منتخب آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پست‌بانک ایران با دریافت مجوز‌های لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در راستای توسعه عدالت مالی و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات تخصصی بانکی، ارائه خدمات خرید و فروش ارز اسکناس را از ۳۱ خردادماه سال جاری در شعب و باجه‌های بانکی روستایی منتخب آغاز کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اساس اعلام معاونت اعتباری و بین‌الملل پست بانک، در مرحله نخست ۶۳ شعبه و ۲۸ باجه بانکی روستایی منتخب در سراسر کشور به شبکه ارائه‌دهندگان خدمات ارزی پیوسته‌اند و متقاضیان می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز‌های دلار آمریکا، یورو و دینار عراق اقدام کنند.

بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال، اشخاص حقوقی ایرانی و همچنین اتباع خارجی دارای گذرنامه معتبر، تا سقف یک‌هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها در هر ۳۶۵ روز از طریق شبکه بانکی کشور امکان‌پذیر است.

متقاضیان پس از مراجعه به شعب یا باجه‌های منتخب، اطلاع از نرخ توافقی ارز، تأمین موجودی حساب و ثبت درخواست، می‌توانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

همچنین امکان واریز ارز خریداری‌شده به حساب ارزی مشتریان نزد پست‌بانک ایران فراهم شده است تا متقاضیان بتوانند در صورت تمایل، ارز خود را در حساب ارزی نگهداری و در زمان مورد نیاز برداشت کنند.

در بخش خرید ارز از مشتریان نیز، پست‌بانک ایران امکان خرید ارز اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و همچنین اشخاص غیرمقیم دارای گذرنامه معتبر را تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها فراهم کرده است.

در این فرآیند، پس از بررسی اصالت اسکناس‌ها و مدارک ارائه‌شده، معادل ریالی ارز بر اساس نرخ توافقی و پس از کسر کارمزد به حساب مشتری واریز می‌شود.

مطابق ضوابط اعلام‌شده، تنها اسکناس‌های معتبر و مورد تأیید شامل اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری منتشرشده از سال ۲۰۰۹ به بعد، اسکناس‌های ۱۰۰ یورویی و اسکناس‌های ۲۵ هزار و ۵۰ هزار دینار عراق در فرآیند خرید ارز توسط بانک پذیرش می‌شوند و از دریافت اسکناس‌های فرسوده یا فاقد شرایط لازم خودداری خواهد شد.

پست‌بانک ایران با بهره‌گیری از شبکه گسترده شعب و باجه‌های بانکی روستایی، توسعه خدمات مالی، اعتباری و ارزی را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی خدمت‌رسانی دنبال می‌کند و در تلاش است با تنوع‌بخشی به خدمات بانکی، زمینه دسترسی آسان‌تر مشتریان در سراسر کشور به خدمات تخصصی بانکی را فراهم سازد.