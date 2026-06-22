معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس، مربیان و دانش‌آموزان با تبدیل تهدید‌های جنگ به فرصت‌های تربیتی، نقش‌آفرینی گسترده‌ای در عرصه فرهنگی و اجتماعی داشتند.

بیش از ۷ هزار مدرسه در دوران جنگ به پشتیبان فرهنگی و تربیتی تبدیل شدند

بیش از ۷ هزار مدرسه در دوران جنگ به پشتیبان فرهنگی و تربیتی تبدیل شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق ملکی در نشست صمیمی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات گسترده حوزه پرورشی در شرایط جنگ، اظهار کرد: حجم فعالیت‌ها بسیار متنوع بود و حوزه پرورشی در این مدت تلاش کرد با استفاده از ظرفیت مربیان، مدارس و دانش‌آموزان، تهدید ایجادشده را به یک فرصت تربیتی تبدیل کند.

وی افزود: پس از آغاز جنگ و شهادت رهبر شهید، فضای خاصی در جامعه ایجاد شد، اما حوزه پرورشی بلافاصله ارتباط گسترده‌ای با بدنه مربیان برقرار کرد؛ به‌گونه‌ای که در یک برنامه زنده با حضور ۹۰ هزار مربی رسمی و غیررسمی، راهبرد‌های جدید تبیین شد و این برنامه حدود ۲۴۰ هزار بازدید داشت.

تبدیل مدارس به پایگاه‌های مردمی و فرهنگی

ملکی گفت: به مربیان اعلام کردیم خیابان، محل حضور مردم، خانواده‌ها و نوجوانان است و هر ظرفیتی که آموزش‌وپرورش دارد باید در خدمت این جریان مردمی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: دستورالعمل کنشگری که در تاریخ ۱۹ اسفند به سراسر کشور ابلاغ و مستندسازی شد، یکی از اقدامات ماندگار وزارت آموزش‌وپرورش است؛ زیرا برای نخستین‌بار ظرفیت‌ها، امکانات و فناوری‌های آموزش‌وپرورش در اختیار جبهه فرهنگی قرار گرفت.

پنج عرصه عملیاتی و سازماندهی ۷۷۹۴ مدرسه

ملکی با بیان این‌که پنج عرصه عملیاتی برای فعالیت‌های پرورشی در دوران جنگ تعریف شد، گفت: برای هر یک از این عرصه‌ها در سطح مدیران کل استان‌ها مسئولیت مشخص تعیین شد تا روند اجرا و رفع ضعف‌ها دنبال شود.

وی افزود: با توجه به این‌که اعلام کرده بودیم همه مدارس باید در خدمت جریان مردمی باشند، ۷۷۹۴ مدرسه به عنوان پشتیبان فرهنگی و تربیتی جنگ سازماندهی شدند.

معاون پرورشی وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: در حدود ۴۰ روز نزدیک به ۷ هزار مدرسه سازماندهی شدند و مدارس در کنار ستاد‌های مختلف و دستگاه‌های حمایتی، نقش پشتیبانی ایفا کردند.

حمایت روانی از دانش‌آموزان؛ غربالگری ۹۰ درصدی

ملکی با اشاره به اقدامات حوزه سلامت روان و تاب‌آوری دانش‌آموزان گفت: حدود ۹۰ درصد دانش‌آموزان کشور در پاییز و زمستان غربالگری شدند و در ایام جنگ دانش‌آموزانی که نیاز فوری به حمایت داشتند، تحت پوشش خدمات حمایتی قرار گرفتند.

روایت جنگ و تولید محتوای فرهنگی توسط دانش‌آموزان

معاون پرورشی و فرهنگی با تأکید بر اهمیت روایت‌گری جنگ، اظهار کرد: روایت جنگ، روایت رهبری، ایجاد انگیزه، تقویت مسائل معنوی، معارفی، تاریخی، سرگرمی، بازی، اطلاع‌رسانی و آموزش، هشت محور اصلی تولیدات فرهنگی این دوره بود.

وی افزود: در این زمینه شبکه راویان راه‌اندازی شد و علاوه بر پایش فعالیت‌ها، دانش‌آموزان نیز به عنوان کنشگر در این عرصه سازماندهی شدند.

ملکی ادامه داد: بخشی از تولیدات توسط خود مردم و دانش‌آموزان انجام شد و شبکه راویان در ۳۲۰ شهر و روستا فعال شد.

تولیدات گسترده دانش‌آموزی و فعالیت‌های هنری

وی گفت: در حوزه عکاسی، تولیدات کلاسی و فعالیت‌های هنری، مجموعه‌های مختلفی آماده شد و دانش‌آموزان در خلق این آثار مشارکت داشتند.

معاون پرورشی و فرهنگی با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره حادثه میناب، افزود: در این موضوع پنج محور حمایتی، هنری، رسانه‌ای، فرهنگی، حقوقی و بین‌المللی و همچنین معماری و زیرساخت دنبال شد.

بازگشت مدرسه به میدان کنشگری فرهنگی

ملکی با بیان این‌که یکی از اهداف اصلی، فعال کردن دوباره ظرفیت مدرسه بود، گفت: فاصله گرفتن از مدرسه یکی از نگرانی‌های ما بود، اما تلاش کردیم مدرسه دوباره به مرکز تولید، خلاقیت و فعالیت فرهنگی تبدیل شود.

وی افزود: در چهلمین روز شهادت رهبر شهید، حدود ۳۵ هزار کلاس درس توانستند محصولاتی را که برای این رویداد آماده کرده بودند به نمایش بگذارند.

معاون پرورشی و فرهنگی تأکید کرد: تجربه این دوره نشان داد مدرسه تنها محل آموزش نیست، بلکه می‌تواند در شرایط حساس اجتماعی و ملی، به عنوان مرکز کنشگری فرهنگی، تربیتی و اجتماعی نقش‌آفرینی کند.