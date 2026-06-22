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شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از ادامه اختلال در بانکهای تجارت و ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام شهروند خبرنگار ما به شرح زیر است؛
با سلام. اختلال در خدمات بانکی، بهویژه بانکهای ملی و تجارت، باعث بروز مشکلات جدی برای مردم شده است. بسیاری از شهروندان امکان وصول چک، انتقال وجه (پایا و ساتنا) و انجام تعهدات مالی خود را ندارند و معاملات مهمی از جمله خرید و فروش ملک در معرض فسخ قرار گرفته است. خواهشمندیم این موضوع را پیگیری و منعکس کنید تا مسئولان هرچه سریعتر نسبت به رفع کامل مشکل اقدام کنند.