به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام شهروند خبرنگار ما به شرح زیر است؛

با سلام. اختلال در خدمات بانکی، به‌ویژه بانک‌های ملی و تجارت، باعث بروز مشکلات جدی برای مردم شده است. بسیاری از شهروندان امکان وصول چک، انتقال وجه (پایا و ساتنا) و انجام تعهدات مالی خود را ندارند و معاملات مهمی از جمله خرید و فروش ملک در معرض فسخ قرار گرفته است. خواهشمندیم این موضوع را پیگیری و منعکس کنید تا مسئولان هرچه سریع‌تر نسبت به رفع کامل مشکل اقدام کنند.