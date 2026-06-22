

اسکندری از صدور ۹۷ درصد ابلاغیه‌ها در دادگستری گچساران به صورت الکترونیکی خبر داد و افزود: این ابلاغیه‌ها شامل وقت رسیدگی، ابلاغ دادنامه و تجدید نظر خواهی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس دادگستری گچساران گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با پیاده‌سازی «صدور خودکار ابلاغیه، دادنامه و اجراییه»، ضمن حذف نقش عامل انسانی و انسداد گلوگاه‌های اطاله دادرسی، گامی راهبردی در مسیر تحقق عدالت هوشمند و تثبیت پایداری خدمات حاکمیتی برداشته است.اسکندری از صدور ۹۷ درصد ابلاغیه‌ها در دادگستری گچساران به صورت الکترونیکی خبر داد و افزود: این ابلاغیه‌ها شامل وقت رسیدگی، ابلاغ دادنامه و تجدید نظر خواهی است.

اسکندری در جمع مدیران ادارات گچساران افزود: صدور ابلاغ به صورت الکترونیکی موجب کاهش هزینه‌ها و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی است.

وی به برگزاری جلسات رسیدگی به صورت برخط خبر داد و اضافه کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌ها افراد می‌توانند به صورت برخط در جلسه دادگاه حاضر شوند و اگر در شهر غیر محل دادگاه باشند نیازی به مراجعه حضوری نیست.