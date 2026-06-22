صدور ۹۷ درصد ابلاغیهها در دادگستری گچساران به صورت الکترونیک
رئیس دادگستری گچساران گفت: ارسال الكترونیكی ابلاغیه های قضایی هزینه ها را كاهش می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دادگستری گچساران گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با پیادهسازی «صدور خودکار ابلاغیه، دادنامه و اجراییه»، ضمن حذف نقش عامل انسانی و انسداد گلوگاههای اطاله دادرسی، گامی راهبردی در مسیر تحقق عدالت هوشمند و تثبیت پایداری خدمات حاکمیتی برداشته است.
اسکندری از صدور ۹۷ درصد ابلاغیهها در دادگستری گچساران به صورت الکترونیکی خبر داد و افزود: این ابلاغیهها شامل وقت رسیدگی، ابلاغ دادنامه و تجدید نظر خواهی است.
اسکندری در جمع مدیران ادارات گچساران افزود: صدور ابلاغ به صورت الکترونیکی موجب کاهش هزینهها و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی است.
وی به برگزاری جلسات رسیدگی به صورت برخط خبر داد و اضافه کرد: با فراهم شدن زیرساختها افراد میتوانند به صورت برخط در جلسه دادگاه حاضر شوند و اگر در شهر غیر محل دادگاه باشند نیازی به مراجعه حضوری نیست.
رئیس دادگستری گچساران با بیان اینکه استعلام مالی افراد نیز به صورت برخط و بدون نیاز به نامه نگاری انجام می شود ادامه داد: اجرای احکام دادگاه به صورت برخط به همه اموال، داراییها و حسابهای افراد دسترسی داردو