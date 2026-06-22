تیم فوتبال نساجی مازندران در فاصله ۴ هفته تا پایان رقابت‌های لیگ دسته اول آزادگان، صعود خود به لیگ برتر فوتبال ایران را قطعی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم فوتبال نساجی مازندران با نمایشی مقتدرانه و در فاصله ۴ هفته تا پایان رقابت‌های لیگ دسته اول آزادگان، صعود خود به بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران را قطعی کرد.

این تیم با کسب پیروزی ارزشمند مقابل مس شهربابک در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و با تک گل پوریا رضازاده، با ۶۳ امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد و با توجه به نتایج سایر رقبا، صعودش به لیگ برتر مسجل شد.

نساجی مازندران که فصل گذشته پس از سقوط از لیگ برتر، راهی لیگ دسته اول شده بود، اکنون با این صعود زودهنگام بار دیگر به سطح اول فوتبال ایران بازگشته است؛ بازگشتی که شور و هیجان را به فوتبال استان مازندران تزریق کرده است.

در حال حاضر، فاصله امتیازی این تیم با تیم‌های تعقیب‌کننده به حدی است که نساجی با اختلاف قابل توجه، نخستین تیم صعودکننده به لیگ برتر محسوب می‌شود.

بازگشت نساجی برای هواداران این تیم یادآور دوران موفق گذشته از جمله صعود به لیگ برتر، حضور در رقابت‌های آسیایی و کسب عنوان قهرمانی جام حذفی است؛ افتخاراتی که جایگاه ویژه‌ای برای این باشگاه در فوتبال ایران رقم زده است.

کارشناسان فوتبال معتقدند در صورت حفظ ثبات مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، نساجی مازندران می‌تواند علاوه بر تثبیت جایگاه خود در لیگ برتر، در آینده به یکی از تیم‌های مدعی فوتبال ایران تبدیل شود.

در همین حال، شاهین نوشهر دیگر نماینده فوتبال مازندران نیز در رقابت‌های لیگ دسته اول برای بقا تلاش می‌کند و با توجه به نتایج اخیر، همچنان امیدوار به حفظ سهمیه خود در این رقابت‌ها است.

گزارش از شیرزاد ادهمی