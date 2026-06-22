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گردهمایی بزرگ عاشورائیان خانواده ارتباطات، همزمان با ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با حضور وزیر ارتباطات، معاونان، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمانها و شرکتهای تابعه در حسینیه پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این آئین معنوی که هر ساله به همت شورای فرهنگی وزارت ارتباطات برگزار میشود، امسال با حالوهوایی متفاوت و در نخستین سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه و در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید انقلاب برگزار شد.
در این مراسم، کارکنان وزارت ارتباطات، سازمانها و شرکتهای تابعه پس از تجمع در محوطه وزارت ارتباطات و ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، با تشکیل دستههای عزاداری و همراهی ذاکران اهلبیت (ع)، مسیر منتهی به حسینیه پیامبر اعظم (ص) را طی کردند و با نوای سینهزنی و مرثیهخوانی، ارادت خود را به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) ابراز داشتند.
عزاداران حاضر در این آئین همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، فرماندهان، نخبگان و نیروهای مردمی شهید و نیز رهبر شهید انقلاب، بر تداوم راه شهیدان، حفظ وحدت ملی و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
این آئین با حالوهوایی آمیخته به اندوه عاشورا و غم تازه داغ شهیدان وطن برگزار شد و جلوهای از همبستگی، وفاداری و پایبندی خانواده ارتباطات به ارزشهای دینی و انقلابی را به نمایش گذاشت.