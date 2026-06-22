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مدیر اچاسائی و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شرایط صنعت گاز در فصل سرد سال، از تدوین ۱۲ سناریوی عملیاتی برای مدیریت شرایط اضطراری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا شکوهیان در نودمین نشست شورای هماهنگی مدیران اچاسائی وزارت نفت گفت: همافزایی میان بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز، نقش مهمی در ارتقای آمادگی سازمانی و مدیریت مؤثر شرایط اضطراری دارد.
وی با اشاره به مسئولیت خطیر شرکت ملی گاز ایران در تأمین پایدار انرژی کشور افزود: فعالیت در حوزه انتقال و توزیع گاز، نیازمند آمادگی دائمی، تصمیمگیری سریع و پیشبینی دقیق شرایط است؛ زیرا کوچکترین وقفه در این زنجیره میتواند بر بخش گستردهای از مصرفکنندگان تأثیرگذار باشد.
مدیر اچاسائی و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شرایط خاص صنعت گاز در فصل سرد سال تصریح کرد: با توجه به افزایش مصرف گاز در ماههای سرد، آمادگی عملیاتی تمامی واحدها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و برنامهریزیها بهگونهای انجام شود که امکان پاسخگویی سریع و مؤثر به هرگونه شرایط پیشبینینشده فراهم آید.
شکوهیان از تدوین ۱۲ سناریوی عملیاتی برای مدیریت شرایط اضطراری خبر داد و گفت: این سناریوها با هدف ارتقای آمادگی، افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف و تقویت توان واکنش در شرایط بحرانی طراحی شدهاند و لازم است منطقههای عملیاتی و شرکتهای گاز استانی با مشارکت فعال در تدوین، بازنگری و اجرای آن نقشآفرینی کنند.
وی اجرای مانورهای تخصصی، بازنگری فرایندهای عملیاتی، ارزیابی مستمر ریسکها و آموزش نیروهای انسانی را از مهمترین الزامهای آمادگی برای فصل سرد سال برشمرد و افزود: هرچه مقدار آمادگی و هماهنگی میان بخشهای مختلف بیشتر باشد، امکان مدیریت شرایط پیچیده و حفظ پایداری شبکه گاز افزایش مییابد.
مدیر اچاسائی و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران از عملکرد منطقه ۸ عملیات انتقال گاز و شرکت گاز استان آذربایجانشرقی در مدیریت شرایط اضطراری قدردانی کرد و گفت: واکنش بهموقع، انسجام سازمانی و بهرهگیری از توان تخصصی کارکنان در این مجموعهها، نقش مهمی در کنترل شرایط و تداوم خدمترسانی داشته است.