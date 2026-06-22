نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در دیدار با نماینده ویژه تولیت حرم مطهر امام حسین(ع) و هیئت همراه گفت: حضور این هیئت، به نورانیت و معنویت شهر تبریز اضافه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل با بیان اینکه نزدیک شدن به امام حسین با معرفت قلبی و یقینی امکان پذیر است گفت: اما اگر انسان به زیارت قبر شریف امام حسین(علیه السلام) مشرف شود، توفیقات زیادی به دست می‌آورد.

وی خطاب به هیئت عراقی حاضر در جلسه یادآور شد: شما که نگهبان حرم مطهر و حافظ معیشت زائران امام حسین(علیه السلام) هستید قطعا حضور شما در کنار قبر مبارک سیدالشهدا(علیه السلام) موجب کسب مقامات عالی است.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل ادامه داد: به اینکه محل خدمت تان در کنار قبر شریف امام حسین(علیه السلام) است افتخار کنید، چرا که این بزرگترین نعمت الهی است و شکر آن دائمی است.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه ائمه معصومین(علیهم السلام) مصباح الهدی و سفینه نجات هستند گفت: در این میان، پیشگاه امام حسین(علیه السلام) واسع است و تمسک به ایشان موجب مغفرت بیشتر حضرت حق است.

وی ضمن قدردانی از آیت الله سیستانی در حفظ آرامش، وحدت و یکپارچگی در عراق گفت: اگر امروز در منطقه می‌توانیم با استکبار جهانی مقابله کنیم، یک ضلع اساسی آن عراقی‌ها هستند که با تبعیت از مرجعیت بزگوار جهاد می‌کنند. مرجعیت این عالم بزرگوار در نابودی داعش و مقابله با زیاده خواهی‌های آمریکا در منطقه نیز غیر قابل انکار است.

سید ضیاء الحسینی خادم حرم مطهر امام حسین(علیه السلام) نیز در این دیدار گفت: هر چقدر به عاشورا نزدیک می‌شویم، اندوه و غم شیعیان برای مظلومیت ائمه اطهار(علیهم السلام) و از طرفی محبت ما نیز به آنها زیاد می‌شود.

وی با اشاره به جنگ رمضان و با ابراز تاسف از شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی امام خامنه ای گفت: ایران در اتفاقات اخیر ثابت کرد که هم قدرتمند است و هم بر اساس مبانی اسلامی عمل می‌کند.

خادم حرم مطهر امام حسین(علیه السلام) گفت: دشمن فکر می‌کرد که می‌تواند با حمله به ایران پیروز شود، ولی جمهوری اسلامی در میدان جنگ بر اساس مبانی اسلامی عمل کرد و برای همین آزادی خواهان دنیا و مسلمانان به سمت ایران متمایل شدند.

سید ضیاء الحسینی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر نه تنها پرچم ایران که پرچم شیعه و اسلام را بالا برد؛ مردم ایران و عراق زیر سایه دین، مذهب و حب امیرالمومنین علی بن ابیطالب(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) با هم وحدت دارند و این باعث تقویت جبهه مسلمانان و شیعیان است.