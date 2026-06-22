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رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با ابلاغی به استانداران اعلام کرد، بررسی و تصویب طرحها و طرحهای منطقهای و سرمایهگذاریهای زمینپایه در استانها، تنها پس از اخذ تأییدیه انطباق با اسناد آمایش سرزمین امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامهای به استانداران سراسر کشور اعلام کرد: تصویب هرگونه طرح و پروژه با مقیاس منطقهای در شورای برنامهریزی و توسعه استان، منوط به کسب تأییدیه استعلام انطباق با اسناد آمایش سرزمین است.
«سیدحمید پورمحمدی» با اشاره به ماده (۲) آییننامه اجراییسازی آمایش سرزمین و مصوبه هشتادمین جلسه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، بر ضرورت اخذ این تأییدیه پیش از طرح و تصویب پروژههای منطقهای تأکید کرد.
در این نامه آمده است که در برخی موارد، طرحهای سرمایهگذاری زمینپایه، واگذاری یا تغییر کاربری اراضی پیش از دریافت تأییدیه آمایش سرزمین در دستور کار مراجع استانی قرار گرفته که این روند موجب ایجاد انتظارات غیرواقعی برای سرمایهگذاران و حتی آغاز برخی پروژهها بدون توجه به الزامات آمایش سرزمین شده است.
پورمحمدی با تأکید بر جلوگیری از تضییع حقوق سرمایهگذاران و ایجاد تعهدات مغایر با سیاستهای آمایش سرزمین، خواستار آن شد که تمامی درخواستهای مرتبط با طرحهای سرمایهگذاری زمینپایه، واگذاری یا تغییر کاربری زمین، پیش از طرح در کارگروههای تخصصی و شورای برنامهریزی و توسعه استان، ابتدا تأییدیه انطباق با اسناد آمایش سرزمین را دریافت کنند.
رونوشت این نامه برای وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها نیز ارسال شده است.