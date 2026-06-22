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سرپرست اداره آموزش ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور از برگزاری پویش «۱۴ حدیث، ۱۴ کاردستی» در دهه اول محرم حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا فیضآبادی سرپرست اداره آموزش ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور از اجرای پویش ملی «۱۴ حدیث، ۱۴ کاردستی» همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در دهه اول محرم خبر داد.
* ضرورت نوآوری در روشهای ترویج معارف دینی
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا فیضآبادی با اشاره به چالشهای موجود در زمینه انتقال مفاهیم دینی به مخاطبان اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در ترویج تعالیم بلند دینی، کمبود روشهای صحیح، کارآمد و متناسب با شرایط مخاطبین است در حالی که مفاهیم و آموزههای دینی از چنان گیرایی و عمقی برخوردارند که فقط کافی است بهخوبی عرضه شوند؛ در این صورت خودبهخود در ذهن و دل افراد نقش میبندند؛ بنابراین بر همه فعالان عرصه تبلیغ دینی فرض است که زیباییهای ذاتی معارف دینی را برای ترویج آن کافی نپندارند و به ابداع روشهای نوین تبلیغی نیز اهتمام ورزند.
وی با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی کودکان و نوجوانان در این مسیر، افزود: اگر بتوانیم این نسل را با بهرهگیری از روشهای مناسب با مفاهیم دینی و اخلاقی آشنا کنیم، دو دستاورد بزرگ حاصل خواهد شد؛ نخست این که آنان مصونیت بیشتری در برابر فرهنگهای منحط پیدا میکنند و دوم اینکه آیندهسازان این کشور اسلامی از شناخت کافی نسبت به معارف دینی و کلام اهل بیت علیهم السلام بهرهمند خواهند بود.
* معرفی پویش «۱۴ حدیث، ۱۴ کاردستی»
سرپرست اداره آموزش ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور با تشریح پویش «۱۴ حدیث، ۱۴ کاردستی»، گفت: این پویش با بهکارگیری مجموعهای از کاردستیها به عنوان ابزارها و رسانههای آموزشی، تلاش دارد تا گوشهای از رهنمودهای معصومین (علیهمالسلام) را در قالب ۱۴ حدیث، به مخاطب نوجوان منتقل کند؛ بنابراین کاردستیهای آموزشی در این کتاب در سادهترین شکل طراحی شدهاند تا اجرای آنها آسان و امکانپذیر باشد در نتیجه مخاطبین آزادانه میتوانند با سلیقه خود و با هر نوع ابزار و موادی کار و اثر خود را تولید کنند.
حجتالاسلام والمسلمین فیضآبادی با اشاره به محتوای این پویش ادامه داد: در این طرح ارزشمند، ۱۴ حدیث از ۱۴ معصوم (علیهم السلام) با موضوعات متنوع اخلاقی و تربیتی انتخاب شده و برای هر حدیث، یک کاردستی متناسب طراحی شده است؛ به عنوان نمونه، در حدیثی از امام حسین (علیه السلام) که احسان را مانند باران توصیف کردند؛ کاردستی باران، و در حدیثی از امام سجاد (علیه السلام) که راستگویی را بهترین کلید کارها معرفی میکنند، کاردستی کلید، طراحی شده است.
* حدیث امام حسین (علیه السلام)؛ احسان همچون باران
وی با اشاره به حدیث گهرباری از امام حسین (علیه السلام) در این پویش اظهار کرد: یکی از احادیث محوری این پویش، سخنی از سالار شهیدان در پاسخ به مردی است که میگفت احسان به نااهل تباهی است، فرمودند: «چنین نیست، احسان مانند باریدن باران است که نیکوکار و بدکار را در بر میگیرد»؛ این پیام عمیق که در ایام محرم رنگ و بوی ویژهای مییابد، به کودکان میآموزد که نیکی کردن نباید مشروط به شایستگی طرف مقابل باشد.
* محتوای کامل پویش؛ ۱۴ حدیث از ۱۴ معصوم
سرپرست اداره آموزش ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: این مجموعه شامل احادیث ارزشمندی از همۀ معصومین (علیهم السلام) است که هر یک به موضوعی کاربردی در زندگی روزمره پرداختهاند.
حجتالاسلام والمسلمین فیضآبادی افزود: این احادیث شامل موارد زیر است:
- از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله): «مردم مانند دانههای شانه یکساناند» (درباره برابری و مساوات)
- از امام علی (علیه السلام): «نخستین چیزی که در روز قیامت به آن رسیدگی میشود، صدقه آب دادن به تشنه است»
- از پیامبر (صلی الله علیه و آله): «بهشت زیر پای مادران است» (درباره احترام به مادر)
- از امام علی (علیه السلام): «بین حق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است؛ آنچه با چشم خود ببینی حق است و چه بسا آنچه با گوش میشنوی باطل باشد»
- از امام سجاد (علیه السلام): «بهترین کلید کارها راستگویی است»
- از امام باقر (علیه السلام): «حسد ایمان را میخورد، چنان که آتش هیزم را میخورد»
- از امام صادق (علیه السلام): سفارش به تقوا، ایمان، توکل، عقل، علم و صبر به عنوان کشتی نجات در دریای دنیا
- از امام کاظم (علیه السلام): «مؤمن مانند دو کفه ترازوست، هر چه به ایمانش افزوده شود، بر بلاهایش افزوده میشود»
- از امام رضا (علیه السلام): «کلمه لاالهالاالله حصن من است، هر که وارد حصن من شود از عذاب من در امان است»
- از امام جواد (علیه السلام): «از همنشینی با آدم شرور بپرهیز که مانند شمشیر برهنه است، ظاهری نیکو و اثری زشت دارد»
- از امام هادی (علیه السلام): «سوار بر مرکب چموش، اسیر جان خود و فرد نادان، اسیر زبان خود است»
- از امام حسن عسکری (علیه السلام): درباره دورویی و دو زبانی
- از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف): «سود بردن از من در زمان غیبت مانند سود بردن از خورشید است هنگامی که ابرها آن را پنهان میکنند».
* فیلمهای آموزشی در سامانه آموزش الکترونیک ستاد فهما
سرپرست اداره آموزش ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور با اشاره به بسترهای ارائه و آموزش این پویش، تصریح کرد: علاقهمندان برای استفاده از محتوای آموزشی این کتاب میتوانند به سامانه آموزش الکترونیک ستاد به نشانی lms.fahma.org مراجعه کنند؛ فصل پنجم این دوره با عنوان «باران» به موضوع احسان و نیکوکاری اختصاص دارد و حدیث امام حسین (ع) در این فصل با این مضمون آمده است که «احسان مانند باران است که نیکوکار و بدکار را در بر میگیرد» و شرکتکنندگان با ساخت کاردستی قلک یا صندوق صدقات، این مفهوم را به صورت عملی میآموزند.
وی افزود: مربیان، مبلغان و معلمان می توانند در صورت تمایل با همکاری مدیر کانون، ذیل کلاسهای کانونی در سامانه بچه های مسجد به این نشانی مراجعه و گزارش برگزاری کلاس خود را در این آدرس ثبت کنند و ضمن تشویق دانشآموزان به ساخت کاردستیها، حفظ حدیث به همراه معنا و محتوا و ارایه به کودکان و نوجوانان آنها را در این مسیر همراهی کنند.
حجت الاسلام و المسلمین فیض آبادی گفت: در پایان از میان فیلمهای ارسالی از آثار برگزیدگان و کسانی که احادیث را حفظ کردند، در قالب یک قرعه کشی تلفنی هدایایی تقدیم می شود.
* دعوت از مربیان و خانوادهها برای مشارکت
حجتالاسلام فیضآبادی از همۀ مربیان تربیتی کانون های فرهنگی هنری مساجد در سراسر کشور دعوت کرد که با اجرای این پویش در مساجد و کانون های خود، سهمی در تربیت دینی و عاشورایی نسل آینده داشته باشند.