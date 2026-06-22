فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف ۳ دستگاه موتورسنگین فاقد مجوز به سبب ایجاد مزاحمت و انجام تخلفات حادثه ساز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مر کز کرمان فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف ۳ دستگاه موتورسنگین فاقد مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال به سبب ایجاد مزاحمت و انجام تخلفات حادثه ساز توسط ماموران یگان امداد این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رمضان نژاد با اشاره به پایان مزاحمت راکبین این موتورسیکلت‌ها برای شهروندان در مراکز تفریحی و معرفی مالکان آن‌ها به مراجع قضایی بر خودداری قشر جوان از جولان با موتورسیکلت در سطح شهر و حرکات هنجارشکن تاکید کرد.