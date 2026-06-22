راه اندازی مرکز ماده ۱۶، مرکزی برای درمان معتادان متجاهر در خراسان جنوبی در پیچ و خم وعده‌ها مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۲۶ ژوئن مصادف با ۵ تیر سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر است گفت: خراسان جنوبی تنها استانی است که مرکز ماده ۱۶ ندارد و این مرکز می‌تواند کمک شایانی در درمان معتادان متجاهر داشته باشد و اکنون این طرح دوازده ساله استان چشم انتظار وعده‌ها است.

محمود رضا روحانی فر افزود: برای تکمیل، تجهیز و بهسازی مرکز ماده ۱۶ به ۲۵ میلیارد تومان نیاز است که امیدواریم با قول و وعده یک موسسه و ظرفیت مردمی برای تکمیل این طرح ۱۲ ساله، این امر هر چه سریعتر محقق شود.

وی با اشاره به کاهش سن اعتیاد گفت: خانواده‌ها باید هوشیار بوده و مرقب فرزندان خود باشند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان راه‌اندازی نهضت پیشگیری در استان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اجرای طرح یاریگران روستا و مدرسه استفاده از سازمان‌های مردم نهاد، تقویت کمیته شناسایی، فعالیت مجمع خیرین یاریگران، طرح آموزشی توانمند سازی روستا‌های مرزی استان را از جمله برنامه‌های شورای مبارزه با مواد مخدر در خصوص پیشگیری عنوان کرد.

روحانی فر افزود: سال گذشته در حوزه مقابله با مواد مخدر وپیشگیری از ورود و توزیع آن ۲۱ تن مواد مخدر کشف و حدود هفت هزار نفر نیز دستگیر شدند.

وی همچنین از کشف بیش از ۵ تن مواد مخدر در سه ماهه ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهل درصد افزایش داشته و دو هزار نفر در این رابطه دستگیر شدند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همچنین با اشاره به اینکه خراسان جنوبی رتبه برتر مصادره اموال قاچاقچیان در کشور را به خود اختصاص داده است افزود: ۴۶۰ دستگاه خودروی قاچاقچیان به فروش رفته و ۱۳۰ میلیارد تومان از محل فروش این اموال به حساب خزانه وارد شده است.

روحانی فر گفت: خراسان جنوبی هشتاد و هفت شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.