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دومین کشتی کانتینربر ایرانی امروز در یکی از ترمینالهای بندرشهید رجایی بندرعباس پهلو گرفته و بارگیری آن آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: این کشتی با ظرفیت دو هزار و ۸۰۰ تیای یو کانتینر، پس از رفع محاصره دریایی دشمن آمریکایی علیه کشورمان در جنگ تحمیلی سوم، در بندر شهیدرجایی پهلو گرفته است.
حسین عباس نژاد افزود: دومین کشتی کانتینربر ایرانی هزار و ۳۰۰ تیای یو کانتینر را بارگیری میکند.
وی گفت: این کشتی کالاهای صادراتی را به کشور هدف میرساند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بارگیری این کشتی تا دو روز آینده ادامه دارد.
عباس نژاد افزود: ۴ فروند کشتی دیگر در لنگرگاه آماده پهلوگیری در این بندر هستند.
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بندر شهید رجایی در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس در شمال جزیره قشم و تنگه هرمز واقع شده است و با داشتن روابط دریایی و مبادله کالا با ۸۰ بندر معروف بین المللی، تقریباً نیمی از تجارت ایران را بر عهده دارد.