به گزارش خبرگزاری صاوسیمامرکز یزد، حبیبی پور از ثبت تصویر یکی از ارزشمندترین گونه‌های حیات وحش کشور در منطقه حفاظت‌شده باغ‌شادی خبر داد.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان یزد در این خصوص گفت: این مشاهده نشانه‌ای از ظرفیت‌های اکولوژیک و اثربخشی اقدامات حفاظتی در این منطقه است.

حبیبی پور افزود: این تصویر در جریان برنامه‌های پایش و رصد حیات وحش منطقه و با استفاده از دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده در زیستگاه‌های مستعد ثبت شده است.

وی افزود: مشاهده و ثبت این گونه ارزشمند، اهمیت حفاظتی منطقه باغ‌شادی را بیش از پیش نمایان کرده و بیانگر وجود شرایط مناسب زیستگاهی برای حضور گونه‌های شاخص حیات وحش در این منطقه است.

معاون محیط زیست طبیعی گفت: خرس قهوه‌ای از گونه‌های شاخص و چتر حیات وحش کشور محسوب می‌شود و حضور آن در یک زیستگاه، نشان‌دهنده پویایی اکوسیستم، امنیت نسبی زیستگاه و وجود منابع غذایی و پناهگاهی مناسب است. منطقه حفاظت‌شده باغ‌شادی به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های کوهستانی، جنگلی و تنوع مناسب پوشش گیاهی، ظرفیت بالایی برای حمایت از گونه‌های مختلف جانوری دارد و ثبت حضور خرس قهوه‌ای، اهمیت حفاظت از این منطقه را دوچندان می‌کند.

حبیبی پور تاکید کرد: حفاظت مؤثر از زیستگاه‌های طبیعی بدون مشارکت جوامع محلی و همکاری دوستداران محیط زیست امکان‌پذیر نیست و امیدواریم با تداوم اقدامات حفاظتی و مشارکت عمومی، شاهد حفظ و تقویت جمعیت گونه‌های ارزشمند حیات وحش در استان یزد باشیم. گفتنی است خرس قهوه‌ای یکی از بزرگ‌ترین پستانداران گوشتخوار کشور محسوب می‌شود که جمعیت آن در بسیاری از زیستگاه‌های ایران با تهدید‌هایی نظیر تخریب زیستگاه، کمبود منابع غذایی و تعارضات انسانی مواجه است.

جنگل باغ شادی خاتم که در منتهی الیه جنگل‌های زاگرسی قراردارد، تنها زیستگاه خرس قهوه‌ای در استان یزد است و قبلا بار‌ها این گونه توسط محیط بانان مشاهده و حتی آثار و نمایه‌های حضور مادر و توله نیز ثبت شده بود، اما موفق به تصویربرداری از آن نشده بودند.