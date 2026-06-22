رئیس اتاق تعاون ایران از برنامه‌ریزی گسترده بخش تعاون برای مشارکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید خبر داد و گفت: ده‌ها موکب و ایستگاه خدماتی در مسیر ۴۰ کیلومتری تشییع و مصلای امام خمینی (ره) برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، نشست هماهنگی ستاد مردمی وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید با حضور بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونی‌های سراسری برگزار شد.

عبداللهی با تأکید بر حضور گسترده تعاونگران در مراسم بدرقه آقای شهید ایران گفت: مشارکت تعاونی‌ها در برگزاری این مراسم یک وظیفه اعتقادی است و بخش تعاون با تمام ظرفیت‌های خود در این رویداد ملی حضور خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش و جایگاه رهبر شهید در حمایت از بخش تعاون افزود: جمله ماندگار «من به تعاون اعتقاد دارم» همواره سرلوحه فعالیت‌های این بخش بوده و تعاونگران خود را مدیون حمایت‌ها و نگاه راهبردی ایشان می‌دانند.

رئیس اتاق تعاون ایران از تشکیل کمیته‌های تخصصی پشتیبانی، فرهنگی و تبلیغات، امور استان‌ها و اتحادیه‌ها و کمیته اجرایی خبر داد و گفت: این کمیته‌ها مسئول هماهنگی و ساماندهی مشارکت بخش تعاون در مراسم هستند.

وی همچنین از استقرار ده‌ها موکب متحدالشکل در مسیر ۴۰ کیلومتری تشییع خبر داد و افزود: خدمات این مواکب شامل پذیرایی، توزیع آب، غذای سبک، خدمات رفاهی، امدادی و برنامه‌های فرهنگی خواهد بود.

در این نشست همچنین اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها آمادگی خود را برای تأمین اتوبوس، ون، موتورسیکلت‌های امدادی، استقرار ایستگاه‌های سلامت، آمبولانس، تأمین و توزیع هزاران پرس غذا و اسکان زائران و عزاداران اعلام کردند.