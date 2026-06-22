به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی درگذشت مادر شهیدان رحیمی را تسلیت گفت.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

در روز‌هایی که عطر سوگ و حماسه عاشورا در فضای دل‌ها جاری است و دل‌های شیفتگان اهل‌بیت (ع) در ماتم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش می‌تپد، خبر درگذشت سرکار حاجیه خانم منور نعنایی، مادر صبور و مؤمنه شهیدان والامقام عبدالرضا و نصرالله رحیمی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

این مادر بزرگوار که با صبر و ایمان مثال‌زدنی، فرزندانی مؤمن و ایثارگر را در دامان خود پرورش داد، با تقدیم دو فرزند عزیز به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نامی ماندگار از ایثار و استقامت در دفتر پرافتخار مادران شهید این سرزمین به یادگار گذاشت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خانواده معزز رحیمی، بستگان و جامعه معزز ایثارگری، از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مکرمه رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا (س) و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ