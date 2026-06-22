پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور به منظور رایزنی و تبادل نظر با مقامات پاکستان، فردا (سهشنبه) عازم این کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «حبیبالله عباسی» مدیر روابط عمومی دفتر رئیسجمهور اعلام کرد که «مسعود پزشکیان» رئیسجمهوری اسلامی ایران فردا عازم پاکستان میشود.
قدردانی از شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در خصوص میانجگری میان ایران و آمریکا، تداوم مشورتها بین مقامات ۲ کشور در عالیترین سطوح، ادامه همکاری و مشورتهای فیمابین، بررسی و پیگیری همکاریهای اقتصادی پیشین از مهمترین برنامههای سفر پزشکیان به پاکستان است.