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سخنگوی استانداری تهران گفت: پیگیر مطالبات مردم هستیم و بسیاری از ظرفیتهای توسعهای استان تهران در حال شناسایی و بهرهبرداری برای خدمترسانی بهتر به مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی رزازی در نشست خبری با بیان اینکه بسیاری از مطالبات و مسائل استان با حضور استاندار تهران در هیئت دولت با سرعت بیشتری پیگیری میشود، گفت: تهران امروز به جایگاهی رسیده که بسیاری از موضوعاتی که سالها به عنوان گره و مسئله مطرح بودند، در حال حل شدن هستند.
وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم از این مسیر، باری از دوش مردم برداریم و امنیت، آسایش و رفاه بیشتری را برای شهروندان به ارمغان بیاوریم، ادامه داد: تهران، تهرانی شد که در تکتک محلات آن اتفاقات مبارکی شکل گرفته است؛ مردمی که در کنار یکدیگر به عنوان دایهداران اصلی محلات، مسائل را شناسایی و منتقل میکنند و با استفاده از ظرفیتهای موجود برای حل مشکلات به یک خرد جمعی و قوه عاقله در محلات دست یافتهاند.
سخنگوی استانداری تهران با اشاره به حوادث ماههای اخیر، گفت: تهران روزهای سختی را پشت سر گذاشت؛ از دیماه پرحادثه تا جنگ تحمیلی سوم، اما به لطف صلابت نیروهای مسلح و اقتداری که مردم در خیابانها به نمایش گذاشتند، ایران در جهان به عنوان نماد همبستگی و ایستادگی شناخته شد.
رزازی افزود: مردم ایران اسلامی نشان دادند که در تنگناها و سختیها در کنار یکدیگر میایستند و همین موضوع مورد توجه جهانیان قرار گرفت.
وی با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی استان تهران گفت: در این ایام، مسئولان استان با صلابت در میدان حضور داشتند تا چرخه خدمترسانی دچار مشکل نشود و فرآیندهای تعریف شده با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
سخنگوی استانداری تهران ادامه داد: در حوزه تأمین معیشت مردم، امنیت و آرامش عمومی هیچ خللی ایجاد نشد و مجموعه دستگاههای مسئول تلاش کردند خدماترسانی به بهترین شکل ممکن ادامه یابد.
رزازی با تأکید بر اینکه استاندار تهران نیز در تمامی برنامهها میداندار بود و با اطلاعرسانی دقیق، شفاف و گفتوگوی بیواسطه با مردم، نقش مؤثری در مدیریت افکار عمومی ایفا کرد که این موضوع از برکات دوران جنگ تحمیلی سوم بود، افزود: از این شرایط درسهای ارزشمندی گرفتیم و امیدواریم در ادامه نیز بتوانیم با همین رویکرد در خدمت مردم عزیز باشیم.
مساجد تهران به پایگاههای خدمترسانی محلهمحور تبدیل شدند
سخنگوی استانداری تهران درادامه به نقش مساجد در مدیریت بحرانها و خدمترسانی اجتماعی اشاره کرد و گفت: مساجد درمدیریت بحرانها و خدمترسانی اجتماعی اهمیت زیادی دارد و در این راستا شاهد تشکیل شبکهای گسترده از ظرفیتهای محلهمحور در استان تهران هستیم.
وی افزود: تمامی مساجد استان تهران بهصورت دقیق مورد بررسی و نیازسنجی قرار گرفتهاند و با همکاری شورای سیاستگذاری، سپاه حضرت محمد رسولالله، بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر و سایر دستگاههای مسئول، ظرفیتهای مساجد برای امداد و نجات، اسکان، تغذیه و کاهش آسیبهای اجتماعی شناسایی و سازماندهی شده است.
وی افزود:امروز مساجد تنها محل عبادت نیستند، بلکه به خط مقدم خدمترسانی اجتماعی و مردمی تبدیل شدهاند و با شناخت دقیق از محلات، میتوانند در حل مسائل و آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
قانون، فصلالخطاب مدیریت حریم تهران است
وی در موضوع حریم تهران، گفت: مبنای مدیریت استان از ابتدا مراجعه به قانون و اجرای ضوابط قانونی بوده است.سیاست مدیریت کلان استان، جلوگیری از توسعه و بارگذاری بیرویه جمعیت در تهران و شهرهای اطراف است.
وی یاد آور شد: شهرهای اطراف تهران در سالهای گذشته به محل سرریز جمعیت پایتخت تبدیل شدهاند.ساختوسازهای غیرمجاز و نبود نظارت جدی در برخی مناطق، مشکلاتی در حوزه آب، محیطزیست و دیگر منابع ایجاد کرده است.
رزازی با اشاره به اینکه براساس بند چهار مصوبه مربوط به حریم تهران، باید اقدامات لازم برای ساماندهی و کنترل ساختوساز در حریم پایتخت و شهرهای اطراف انجام شود ادامه داد:شهرداری تهران موظف است سندی یکپارچه درباره نحوه استفاده از اراضی حریم تهیه کند.این سند پس از تأیید مراجع قانونی و شورای برنامهریزی استان، برای بررسی و تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال خواهد شد.رویکرد اصلی این سند، حفاظت از حریم، رعایت اسناد بالادستی و کنترل ساختوسازهاست.
وی گفت : شهرداری و شورای شهر تهران در حال تهیه سند جامع حریم هستند.این سند پس از تصویب، ملاک عمل شهرداریها و شهرهای استان در حوزه حریم خواهد بود.هدف از تدوین سند، هدایت و کنترل ساختوسازها، افزایش نظارت و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در محدوده حریم پایتخت است.انتظار میرود شهرداری تهران در زمان تعیینشده، سند را تهیه و برای بررسی به شورای برنامهریزی استان ارسال کند.
ثبتنام دانشآموزان اتباع منوط به ارائه مدارک معتبر قانونی است
سخنگوی استانداری تهران در ادامه گفت: مبنای مدیریت استان تهران، قانونمند شدن حضور اتباع خارجی و پیگیری امور آنان از مسیرهای رسمی است.
وی گفت:روند اجرای برخی برنامهها بهدلیل اتفاقات اخیر با کندی یا توقف مواجه شده بود که پیگیریها برای ادامه آن در حال انجام است.، اتباعی که دارای مدارک قانونی معتبر، برگه آمایش معتبر یا گذرنامه خانوادگی هستند، میتوانند از خدمات تعیینشده استفاده کنند.
رزازی افزود: وزارت آموزشوپرورش از ابتدای خرداد اعلام کرده است که اتباع واجد شرایط برای دریافت معرفینامه به دفاتر کفالت مراجعه کنند ،ثبتنام دانشآموزان اتباع در مدارس، پس از دریافت معرفینامه معتبر از دفاتر کفالت انجام میشود و تاکنون سازوکار دیگری برای ثبتنام دانشآموزان فاقد مدارک معتبر قانونی اعلام نشده است.
وی یادآور شد:در روزهای اخیر، شناسایی کلونیهای جمعیتی غیرمجاز اتباع در استان تهران در دستور کار قرار گرفته است و حدود ۱۵۵ کلونی غیرمجاز در سراسر استان تهران شناسایی شده است این کلونیها بهصورت غیرقانونی فعالیت میکردند و افراد حاضر در آنها مدارک معتبر نداشتند.
سخنگوی استانداری تهران افزود: صاحبان واحدهایی که اتباع غیرمجاز را به کار گرفته بودند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
وی گفت: ادارهکل امور اتباع استانداری تهران آمادگی دارد گزارشهای مردمی درباره حضور و فعالیت اتباع غیرمجاز را در تمام ساعات شبانهروز دریافت کند.
رزازی افزود:گزارشهای دریافتشده از طریق فرمانداریها و سازوکارهای تعیینشده بررسی و صحتسنجی میشود و پس از بررسی گزارشها، اقدامات قانونی برای جلوگیری از ادامه فعالیت اتباع غیرمجاز انجام خواهد شد.
توسعه قطارهای حومهای و کاهش فاصله حرکت قطارها در دستور کار است