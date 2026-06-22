چهارمین نشست راهبری طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی قم با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های اجرایی برای تسریع در اجرای این طرح تأکید شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، چهارمین جلسه راهبری طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی قم با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت میراث‌فرهنگی، استانداری، شهرداری و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی روند پیشرفت طرح و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول برای ارتقای کیفیت و حفاظت از بافت تاریخی شهر قم تشکیل شد.

در این جلسه، مشاور طرح گزارشی از مراحل انجام‌شده، نتایج مطالعات کارشناسی و سند اصالت و یکپارچگی بافت تاریخی ارائه کرد.

اعضای حاضر نیز ابعاد مختلف طرح را مورد بررسی قرار داده و درباره راهکارهای اجرایی آن تبادل نظر کردند.

بررسی چالش‌های موجود از جمله هماهنگی ضوابط میراث‌فرهنگی با برنامه‌های توسعه شهری، مسائل اجتماعی ناشی از تغییرات جمعیتی و الزامات اجرایی طرح از محورهای اصلی این نشست بود.

شرکت‌کنندگان همچنین بر ضرورت انطباق طرح حفاظت و احیا با اسناد فرادست و طرح جامع شهر قم تأکید کردند.

مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، کیفیت مطالعات انجام‌شده را مطلوب ارزیابی کرد و خواستار تقویت همکاری میان دستگاه‌های ذیربط شد.

سیداحمد حسینی‌نیا با اشاره به اهمیت جلوگیری از اجرای طرح‌های موازی، تحقق‌پذیری و قابلیت اجرای برنامه‌ها را از الزامات موفقیت این طرح دانست.

وی هم‌زمانی تهیه طرح جامع شهر قم و طرح ویژه بافت تاریخی را فرصتی مناسب برای ایجاد هماهنگی در سیاست‌های توسعه شهری عنوان کرد.

حسینی‌نیا همچنین بر شناسایی عوامل مؤثر در احیای بافت تاریخی، حفظ هویت محلات و تثبیت جمعیت بومی تأکید کرد.

وی تشکیل منطقه واحد مدیریت بافت تاریخی و بررسی امکان انتقال حق توسعه را از ظرفیت‌های قابل توجه برای حفظ و احیای این محدوده برشمرد.

در این نشست نقش استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی در تسریع روند اجرای پروژه مورد تأکید قرار گرفت.

در پایان مقرر شد مستندات و مدارک طرح بر اساس شرح خدمات تکمیل و سیاست‌های حفاظت و احیای بافت تاریخی قم در ارتباط با طرح جامع شهر، مورد بررسی و نهایی‌سازی قرار گیرد.

بافت تاریخی قم به دلیل جایگاه فرهنگی و مذهبی ویژه خود، از مهم‌ترین بافت‌های تاریخی کشور به شمار می‌رود و اجرای این طرح می‌تواند زمینه حفاظت مؤثرتر و ارتقای کیفیت زندگی در این محدوده ارزشمند را فراهم کند.