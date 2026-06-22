به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب لُهوف که مَلهوف علی قَتلی الطُفوف هم گفته شده، یکی از منابع مهم و کهن واقعهٔ عاشورا و تاریخ زندگانی حسین بن علی (ع)، امام سوم شیعیان است که سید بن طاووس به زبان عربی نگاشته است.

واقعه کربلا حقیقتی است که اطلاع و درک هرچه بیشتر آن، روح و افق نگاه هر انسانی را وسعت می‌بخشد؛ برای شناخت و لمس کردن لحظه به لحظه آن روزهای سرنوشت‌ساز تاریخ، می‌توان به اثر مورد اعتماد سید بن‌طاوس مراجعه کرد که قرن هاست مقتل مستند شیعیان به شمار می‌رود.

این کتاب برای مسافرت‌ها و هنگام زیارت بر اختصار نوشته شده و به همین خاطر، سلسله اسناد روایات حذف شده و تنها آخرین راوی یا کتاب مرجعی که روایت از آن نقل شده آمده است.

تاریخ اسلام پر است از سرگذشت بزرگ‌مردان راستین و مؤمنان مبارز و زندگی هریک حماسه‌ای است بی‌بدیل که ثانیه‌ثانیه‌اش را باید زیست؛ اما چرا این تاریخ سراسر شور و حماسه، برای جوانان ناشناخته باقی مانده است؟

به‌عقیدهٔ مترجم، نثر سنگین و عبارت‌پردازی‌های نامأنوس در ترجمهٔ متون تاریخی عربی، یکی از دلایل عمده‌ای است که مانع اقبال از این متون شده است. مترجم تلاش کرده است که با ترجمه‌ای روان از کتاب لهوف، اثر سیدبن‌طاووس، قدمی بردارد برای بیان ابعاد حادثهٔ عاشورا که سراسر ایمان است و مبارزهٔ خالصانه.

کتاب میقات بلا نوشتهٔ سیدبن طاووس و ترجمهٔ محسن هاشمی است که انتشارات کتابستان معرفت آن را منتشر و روانهٔ بازار کرده است.