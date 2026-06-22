مسئولان انتظامی و اجرایی شهرستان فاریاب با بررسی ظرفیت‌های مشارکت مردمی، بر ضرورت پیوند میان توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و تقویت امنیت عمومی در این منطقه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در نشست سرهنگ پورامینایی به همراه رئیس پلیس امنیت عمومی، فرمانده قرارگاه تکاوری ابوذر و فرمانده انتظامی فاریاب با فرمانده سپاه، فرماندار و بخشدار مرکزی این شهرستان و تنی چند از معتمدین محلی در خصوص نقش مشارکت‌های مردمی و زمینه‌های ارتقای امنیت تبادل نظر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان در این نشست ضمن ابلاغ مراتب سلام و احترام فرمانده انتظامی استان کرمان به عموم مردم و مسئولان همیشه همراه شهرستان فاریاب و ارزیابی عملکرد پلیس این حوزه گفت: همکاران مجموعه انتظامی در همه شرایط به خصوص در اوضاع و احوال بسیار خاص جنگ تحمیلی اخیر، خالصانه خدمت کردند و برای استمرار امنیت مطلوب شهرستان فاریاب، طرح‌های عملیاتی و اجتماعی خاصی در دست برنامه‌ریزی و اجرا قرار دارد.

سرهنگ پورامینایی با تاکید بر اینکه نگاه و رویکرد‌های مسولان این حوزه نسبت به امنیت عمومی شهرستان به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال و معیشت مردم و همچنین اشتیاق بیشتر برای سرمایه‌گذاری منجر می‌شود بر تلاش مضاعف برای بهره گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و مشارکتی مردم تاکید کرد.

حسینی فرماندار شهرستان فاریاب نیز ضمن استقبال از حضور و پیگیری‌های مجدانه مسولان انتظامی در امور مرتبط با نظم و امنیت، این جلسات را منشا خیر و برکت و نشانگر دغدغه مندی برای ارتقای امنیت برشمرد و بر همراهی و مشارکت روزافزون با تلاش گران این عرصه تاکید کرد.