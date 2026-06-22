به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی گفت: محمدمتین قاسمی، بدمینتون‌باز جوان این استان با قهرمانی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی نماینده ایران در مسابقات آسیای میانه در تاجیکستان شد.

سید حسین رضوی، افزود: قاسمی که از بدمینتون‌بازان جوان و آینده‌دار مشهدی به شمار می‌رود، برای دومین بار موفق به پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی ایران در مسابقات آسیای میانه می‌شودو کسب ۲ نشان طلا در مسابقات آسیای میانه را در کارنامه خود ثبت کرده است.