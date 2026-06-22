مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، از اجرای عملیات گسترده کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی در ۴ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید معین‌ نمینی در نشست مشترک سازمان حفظ نباتات و کمیسیون آب و کشاورزی مجلس در تهران گفت پارسال ، حدود چهار میلیون هکتار از مزارع کشور تحت عملیات مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی قرار گرفته است.

وی هشدار داد: در صورت مبارزه نکردن به‌موقع، آفات می‌توانند حدود ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی را از بین ببرند؛ رقمی که در سطح جهانی نیز به عنوان میزان خسارت استاندارد پذیرفته شده است.

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت مبارزه با «سن گندم»، اعلام کرد که حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی در این زمینه تحت عملیات قرار گرفته است خبر از یک تغییرراهبرد داد و افزود: برای نخستین بار آستانه مبارزه کاهش یافته است؛ به این معنا که اگر پیش از این مشاهده دو عدد سن در هر متر مربع معیار مبارزه بود، اکنون با مشاهده تنها یک سن، عملیات کنترل آغاز می‌شود.

مدیرکل مبارزه با آفات همچنین به افزایش شبکه پیش‌آگاهی اشاره کرد و افزود: تعداد ایستگاه‌های اعتبارسنجی مدل‌های پیش‌آگاهی از ۶۱ به ۶۷ ایستگاه افزایش یافته است که به توسعه مدل‌های مؤثر کمک می‌کند. نمینی در ادامه به آمار مبارزه با سایر آفات از جمله ۱۶۵ هزار هکتار مگس مدیترانه‌ای میوه و ۳۲ هزار هکتار مگس زیتون اشاره کرد.

سعید معین‌ نمینی در پایان با اشاره به اقدامات پشتیبانی از استان‌ها، از ارسال ۱۷ دستگاه سمپاش و حدود ۳۵ تن سم در بازه زمانی اسفند تا اوایل اردیبهشت ماه جهت تقویت عملیات در سطح کشور خبر داد.