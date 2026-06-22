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اقتدار تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات تفاهم پایان جنگ با آمریکا

تیم مذاکره کننده ایران به ریاست آقای قالیباف و آقای عراقچی در سوئیس به خوبی اقتدار ایران را به رخ جهانیان کشاندند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱- ۱۶:۴۸
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برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، قالیباف ، اقتدار ایران
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