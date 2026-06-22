به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد استانداری در نشست با فعالان قرآنی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: وظیفه مهم فعالان فرهنگی، تربیت و تعالی معنوی جامعه است و تلاش برای روشن نگه داشتن چراغ قرآن مأموریتی حیاتی است.

یداله رحمانی، با اشاره به ظرفیت‌های موجود حضور حافظان قرآن در سطح استان افزود: قرآن تنها به حفظ و تلاوت محدود نمی‌شود، بلکه هدف اصلی، پرورش انسان‌های مومن و خدمتگزار است. اگر بتوانیم جوانان قرآنی تربیت کنیم، سرمایه‌ای ارزشمند برای رشد و تعالی جامعه خواهیم داشت.

وی با اشاره به چالش‌های اجتماعی کنونی، قرآن را بهترین راهکار برای دسترسی بشر به آرامش و هدایت دانست و بر نقش مؤثر تشکل‌های مردمی تأکید کرد و ادامه داد: هر جا مردم دغدغه‌مند پای کار بیایند، نتایج ارزشمند و ماندگار خواهد بود.

رحمانی در ادامه با ارائه راهکار‌هایی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی گفت: استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ابزار‌های نوین برای آشنایی نسل جوان با آموزه‌های قرآنی، برگزاری جلسات ماهیانه «شورای توسعه قرآنی» برای پیگیری امور، تخصیص فضای مشخص برای موسسات قرآنی در تالار فرهنگی یاسوج و بازدید از فضا‌های فرهنگی نیمه‌تمام با حضور سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی راهکار‌های توسعه برنامه‌های قرآنی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در اظهاراتی پیرامون چالش‌های اقتصادی استان، بر اهمیت جایگزینی رویکرد مصرف‌گرایی با بهره‌وری تأکید کرد و گفت: ۳۰ درصد از رشد اقتصادی مطلوب، باید از مسیر افزایش بهره‌وری حاصل شود؛ به این معنا که باید از حداقل امکانات موجود، بهترین و بهینه‌ترین بهره را ببریم.

وی با اشاره به وضعیت دشوار طرح های عمرانی استان، افزود: در حال حاضر حدود هزار و ۵۰۰ طرح نیمه‌تمام در استان داریم، با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، حتی در صورت اختصاص ۱۰۰ درصد اعتبارات، تکمیل این طرح ها ۲۰ سال طول می‌کشد.

رحمانی با اشاره به فشار مضاعف بر زیرساخت‌های عمرانی استان اضافه کرد: با توجه به اینکه منابع دولت پاسخگوی تمامی نیاز‌ها نیست، تمرکز اصلی بر اجرای پروژه‌های مهم و اولویت‌دار خواهد بود.